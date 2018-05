Super Davis travolge Golden State | Houston passa in casa dei Jazz

Davis - Italia-Francia - Fognini perde il 3° set con Pouille al tie break - su Supertennis tv - : Piacevole sorpresa da Genova, dov'è in corso la giornata finale di Italia-Francia di Coppa Davis. Fabio Fongini, reduce dalla pessima prestazione di ieri in doppio con Simone Bolelli, scende in campo ...

Davis : Italia-Francia 1-1 - alle 14 il doppio con Fognini-Bolelli - Supertennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure Supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...

Coppa Davis : Seppi-Pouille alle 11 - 30 via a Italia-Francia a Genova - Supertennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...