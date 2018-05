Street Food e Festa del Vino

1° Edizione 'Grosseto Festival dello Street Food e dell'Artigianato' : Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampolieri e danze tribal. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, ...

Street Food fest arriva a Catania : ... conoscere tradizioni e curiosità sullo Street food, partecipare ai tanti cooking show o divertirsi con un fitto programma di musica e spettacoli.

Borgosesia Street Food riempie la piazza di sapori - Le foto : Dopo la serata di sabato incentrata sul cibo, il pomeriggio di ieri è stato dedicato ai più giovani con spettacoli di magia e truccabimbo.

Borgosesia Street Food porta una folla di buongustai

4wheels - il miglior Street Food arriva su quattro ruote in piazza Travaglio : Spettacoli di flamenco e danza caraibica, Cooking show, fiabe animate, area bimbi s djset animeranno per tre lunghe giornate piazza Travaglio con attività in grado di coinvolgere dai più piccoli agli ...

Street-food Borgosesia da oggi a martedì : Per i bambini saranno presenti gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di magia e altro. I ragazzi potranno ballare e cantare con i concerti dal vivo. Gli adulti potranno girare tra gli stand per ...

A Todi la prima edizione di Street Food Festival : Anche ai più piccoli sarà dedicato ampio spazio grazie al Circoludobus, che il 29, il 30 aprile e il 1 maggio organizzeranno spettacoli, giochi, intrattenimento e tante attività per imparare giocando.

Torino - spiedini di topi e nutrie arrosto al mercato di Porta Palazzo/ Sequestrato lo Street Food nigeriano : Torino, in vendita spiedini di topo, nutrie arrosto e pesce essiccato: denunciate tre nigeriane. La macabra scoperta effettuata dalla polizia municipale in Porta Palazzo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:26:00 GMT)

Sansepolcro - partita la rassegna di gusto e arte 'Sansepolcro Food Street" : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con ...

Un weekend tra gusto e arte - taglio del nastro per Sansepolcro Food Street : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con le ...

Fuorisalone - al Ventura garden si mangia Street Food con Just Eat : Milano, 18 apr. , askanews, Just Eat, l'app per ordinare online pranzo e cena a domicilio in Italia e nel mondo, in collaborazione con street food Experience, porta al Fuorisalone di Milano 'Just ...

Arriva lo Street Food alla Casarga di Tavernerio : tre giorni di grande festa : Molta anche la musica a Tavernerio: gruppi e band che allieteranno le serate a chi sceglierà di degustare cibo da varie parti del mondo. TAGS Casarga Tavernerio Street Food 20'18 parco Casarga ...

Street Food a Rovereto : dal 3 al 6 maggio in centro : Come l'anno scorso, il festival si svilupperà attorno al cortile urbano di via Roma, dove saranno disposte le panche ed i tavoli, l'area bimbi ed il palco per gli spettacoli musicali. Su questo ...