Strada in regalo | dopo 54 anni il Comune di Messina | non posso accettare

(Di sabato 5 maggio 2018) È passato più di mezzo secolo, ma il Centro Ortopedico Traumatologico, malgrado diversi tentativi, non riesce ancora a cedere, gratuitamente aldi, tutte le strade e le opere connesse, realizzate nell’ambito della lottizzazione che risale al 1964. Adesso arriva anche una pronuncia del Tar di Catania (sentenza n. 02301/2017 Reg. Ric.) ad affermare che non solo ilnon è tenuto ad acquisire i beni, ma non è obbligato, nemmeno, ad esporre le ragioni per le quali non intende accettarli. In assenza di una specifica convenzione (all’epoca della lottizzazione, non ne era prevista la stipula), si tratta dell’adozione di provvedimenti da cui non derivano unicamente situazioni giuridiche in favore della richiedente, ma anche la correlativa assunzione di oneri a carico delle finanze comunali. Così i giudici amministrativi di Catania hanno sancito che ilnon è obbligato ...