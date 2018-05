Stephen King | parla la sua editor Anna Pastore | ' Stranger Things deve il suo successo a

Castle Rock : il teaser e la data della serie tratta dai racconti di Stephen King - : Finalmente Hulu, la piattaforma streaming che ha prodotto Castle Rock e la diffonderà almeno negli Stati Uniti, ha diffuso un nuovo teaser trailer e ha confermato l'uscita della serie per la prossima ...

Limiti a Universo a bolle nell'ultimo articolo di Stephen Hawking : Roma, 3 mag. , askanews, 'Anche questo articolo è 'eterno', nel senso che non sono certo che verrà completato entro un tempo finito', scherzava il fisico belga Thomas Hertog nel luglio scorso, ...

Stephen Hawking - l’ultimo studio del cosmologo su un universo più semplice di quanto avesse ipotizzato : È come un’eredità e allo stesso tempo un punto fermo di una vita di studio, di ipotesi, di ricerca infinta di risposte. L’ultimo studio di Stephen Hawking – morto il 14 marzo scorso rimpianto da tutto il mondo scientifico e non – parla di un universo è molto più semplice di quanto lo avesse immaginato proprio il cosmologo britannico ed è più piccolo anche il multiverso, ossia l’insieme dei possibili universi. I contenuti ...

Cosmologia : ecco l’ultimo studio di Stephen Hawking : L’ultimo studio del fisico britannico Stephen Hawking sull’origine del cosmo, di cui erano stati anticipati i contenuti a pochi giorni dalla sua morte avvenuta lo scorso 14 marzo, è stato pubblicato sul “Journal of High Energy Physics”: il titolo è “A Smooth Exit from Eternal Inflation?” (“Un’uscita morbida dall’inflazione eterna?”). L’argomento – spiega Media INAF – è ...

L'ultima teoria di Stephen Hawking sull'universo : "È più semplice di quanto pensiamo" : L'ultima idea di cosmo di Stephen Hawking è finalmente pubblica. Poco prima di morire, il celebre scienziato ha redatto un "testamento scientifico" in cui rivela le sue riflessioni sulla natura del cosmo. Riflessione riassumibile così: il cosmo è più semplice di quanto pensiamo. Più semplice per chi si intende di fisica teorica, ovviamente. Tutti gli altri capiranno poco o niente, compresi alcuni scienziati.Il ...

Castle Rock - teaser e data per la serie tratta da Stephen King : È ormai più di un anno che si attende Castle Rock, la serie tv che prenderà ispirazione dall’universo narrativo creato dal maestro del brivido Stephen King attraverso le sue numerosissime opere. Finalmente Hulu, la piattaforma streaming che l’ha prodotto e la diffonderà almeno negli Stati Uniti, ha diffuso un nuovo teaser trailer, che si può vedere qui sopra, e ha confermato l’uscita della serie per la prossima estate. Prodotta ...

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Stephen Hawking : all’asta il libro firmato prima che la SLA prendesse il sopravvento : Un libro firmato dal celebre astrofisico Stephen Hawking nel 1973, quando aveva ancora la capacità di tenere in mano una penna e scarabocchiare il suo autografo, è ora messo all’asta a partire da 28.000 dollari. La casa d’aste Nate D. Sanders Auctions considera il raro autografo come “un elemento fantastico, catturato nel breve periodo di tempo in cui le condizioni fisiche di Stephen Hawking stavano peggiorando ma i suoi successi intellettuali ...

SCIENZAinDIRETTA/ La Teoria del Nulla. Stephen Hawking e la sua lunga lotta con Dio : Nel marzo 2018 è morto il cosmologo Stephen Hawking. II filosofo della scienza Paolo Musso riflette sulle sue complesse e a volte discusse vicende di uomo e di scienziato.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:30:00 GMT)

It - su Infinity il film dal capolavoro di Stephen King : “Questi ragazzi non credono più a Babbo Natale o alla Fatina dei denti. Ma poi, quando tutto diventa buio, hanno paura che qualcuno si nasconda sotto il loro letto”. Il Re del terrore, sua maestà Stephen King, descrive così i protagonisti di It, il suo libro più famoso, la quintessenza dei temi a lui cari. L’opera, un migliaio di pagine di autentica paura, ha reso iconico il più terribile dei pagliacci, quel Pennywise che, con il suo palloncino ...

Surviving Mars : introdotti camera libera - un omaggio a Stephen Hawking e molto altro : Surviving Mars riceve un interessante aggiornamento che renderà l'istituzione di una colonia su Marte un lavoro ancora più interessante, riporta PCgamer.Come possiamo vedere nel changelog sul forum ufficiale, l'update introduce in game un omaggio al celebre scienziato Stephen Hawking intitolandogli gli Hawking Institutes. E' stata inoltre introdotta una politica di controllo delle nascite che potranno essere impostate come "consentite" e ...

