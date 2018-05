Stasera in TV | i Film di Oggi Sabato 5 Maggio 2018

La notte del giudizio - film Stasera in tv 8 maggio : trama - curiosità - streaming : La notte del giudizio è il film in onda stasera in tv martedì 8 maggio 2018 in seconda serata su Italia 1 a mezzanotte. La storia, scritta e diretta da James DeMonaco, è ambientata in un futuro. Tra gli interpreti troviamo Ethan Hawke e Lena Headey. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La notte del giudizio, film stasera in ...

Mindscape - film Stasera in tv 8 maggio : trama - curiosità - streaming : Mindscape è il film in onda stasera in tv martedì 8 maggio 2018 in in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte circa. Il thriller diretto dall’esordiente regista spagnolo Jorge Dorado ha come protagonista Mark Strong, Taissa Farmiga, Brian Cox. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mindscape, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 4 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Viva l'Italia, The Visit, Last Vegas, La mia vita è uno zoo, Passenger 57 - Terrore ad alta quota, Qualcosa di cui sparlare, Diabolique, Il negoziatore

Viva l'Italia - il film Stasera in tv su Raitre : La storia della famigliola allo sbaraglio si staglia, fra luoghi comuni e mal costume generale, sullo sfondo della politica italiana - quella ormai da manuale - e della sanità che va a rotoli; dietro,...

X-Men L’inizio - film Stasera in tv 8 maggio : trama - curiosità - streaming : X-Men L’inizio è il film in onda stasera in tv martedì 8 maggio 2018 in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Bryan Singer ha come protagonisti James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV X-Men L’inizio, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: X-Men: First Class USCITO ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 3 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Grace di Monaco, La matassa, Padri e figlie, Gods of Egypt, Argo, John Wick, Il club di Jane Austen, La grande Gilly Hopkins

Stasera in tv 3 maggio : LA MATASSA - film su Canale 5 con Ficarra e Picone : Giovedì 3 maggio su Canale 5 va in onda il film del 2009 La MATASSA, diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Protagonisti gli stessi Ficarra e Picone con una bella e brava Anna Safroncik (che ricorderete, tra le altre produzioni a cui a preso parte, come interprete di Centovetrine e Le tre rose di Eva). Ecco la trama sinottica ufficiale del film commedia: Due cugini sono figli di fratelli che si odiano e per questo ...

Nemico pubblico - film Stasera in tv 7 maggio : trama - curiosità - streaming : Nemico pubblico è il film stasera in tv lunedì 7 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Michael Mann ha come protagonisti Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Nemico pubblico, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Altrimenti ci arrabbiamo - film Stasera in tv 7 maggio : trama - curiosità - streaming : Altrimenti ci arrabbiamo, film stasera in tv è il film stasera in tv lunedì 7 maggio 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Marcello Fondato ha come protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Altrimenti ci arrabbiamo, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: …Y si no, ...

L’alba del Pianeta delle Scimmie - film Stasera in tv 7 maggio : trama - curiosità - streaming : L’alba del Pianeta delle Scimmie è il film stasera in tv lunedì 7 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Rupert Wyatt è interpretata da Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, Brian Cox e Tom Felton. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’alba del Pianeta delle Scimmie, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Stasera in tv 3 maggio : GRACE KELLY - film su Rai 3 con Nicole Kidman : Giovedì 3 maggio alle 21,15 su Rai 3 va in onda il film biografico GRACE KELLY, diretto nel 2014 da Oliver Dahan. Protagonista del film è una splendida Nicole Kidman, mentre tra gli interpreti figurano Tim Roth, Paz Vega e Frank Langella. Ecco la trama del film, in onda dopo Un posto al sole: Nel 1962, GRACE KELLY è ormai sposata da sei anni con il principe Ranieri III di Monaco ma ancora tenta di destreggiarsi tra la sua carriera di attrice e ...

Grace di Monaco - film in tv Stasera Nicole Kidman è la splendida Grace Kelly : ... in alternativa è possibile vedere il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Grace di Monaco, film IN TV: cast e curiosità Dopo La vie en rose, del 2007, biopic dedicato alla vita ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 2 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Mrs. Doubtfire Mammo per sempre, Qualcosa di nuovo, Zodiac: Il segno dell'Apocalisse, Your Highness, Little Sister, Battleship, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Case 39.

Game Night Indovina chi muore Stasera - film al cinema : recensione e curiosità : Game Night Indovina chi muore stasera ? è uno dei film al cinema in uscita questa prima settima di maggio 2018. La pellicola del spazia dal genere commedia al thriller ed è diretta da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Tra gli interpreti troviamo Jason Bateman e Rachel McAdams. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Game Night ...