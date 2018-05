Stallo Lega-5S | si apre spiraglio

Stallo Cinquestelle-Lega sul governo. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Stallo Cinquestelle-Lega sul governo. Crimi : 'Salvini tardivo'. Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...

Salvini - “governo con M5s fino a dicembre”. Sondaggi - Lega cresce/ È al 21 - 8% : Stallo fa “bene” al Carroccio : Sondaggi politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:25:00 GMT)

Martina : Salvini deve tacere - lo Stallo è colpa della Lega : Roma, 27 apr. , askanews, 'Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo ...

Consultazioni Casellati : lo Stallo Lega-M5S continua : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA12.38>/strong> - Dopo circa 30 minuti di incontro col presidente Mattarella, Casellati ha dichiarato:Per prima cosa ho ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la fiducia accordatami e per il supporto che non mi ha mai fatto mancare in questi giorni. Ho svolto l'incarico che mi ha affidato con dedizione cercando di favorire un dialogo costruttivo. Ringrazio quindi tutti i leader ...

Consultazioni con Casellati - resta Stallo |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Governo - settimana decisiva : ma è Stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito : Governo, settimana decisiva: ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito La decisione del Presidente Mattarella potrebbe arrivare entro mercoledì. Due le ipotesi: un pre-incarico o un incarico esplorativo. Intanto Di Maio strizza l’occhio al Pd. Continua a leggere

Governo - Stallo M5s-Lega sul centrodestra unito : Di Maio guarda al Pd : Si apre una settimana cruciale per la formazione del Governo. Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo "no" a un accordo con tutti i partiti della coalizione ed è tornato ad ...

Sondaggio Ixé per HuffPost - lo Stallo politico rafforza i vincitori : M5S e Lega volano : A poco più di un mese dal voto, il 'grande stallo' sembra in realtà irretire gli sconfitti e rafforzare i vincitori: il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%.Non solo: la fiducia in Salvini sale al 39% (+14), quella in Di Maio al 36%(+7) mentre Berlusconi rimane stabile al 23% (-1) e Renzi scende al 18% (-5).I terribili 'sovranisti e ...

Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise qualcuno scenda dal piediStallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...