Spotify | previsioni di crescita deludenti per il colosso di musica in streaming

(Di sabato 5 maggio 2018) Dopo la quotazione in borsa avvenuta lo scorso aprile,ha presentato i risultati del suo primo semestre. Com’è andata? Aspettative mantenute ma azionisti scontenti, tanto che il titolo è arrivato a perdere oltre il 6 per cento. La perdita operativa è stata di 41 milioni di euro, in miglioramento del 55% rispetto al quarto trimestre e del 71% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La perdita netta? Maggiore di quella che si aspettavano gli analisti: 169 milioni di euro, 1,01 euro ad azione, contro 173 milioni di euro, 1,15 euro ad azione, dello stesso periodo del 2017. A essere in linea con lesono i ricavi, 1,14 milioni di euro. Cosa non sta funzionando, quindi, nella piattaforma per l’ascolto in? Prima di tutto le stime per il secondo trimestre: ci si aspetta una chiusura con ricavi intorno agli 1,1-1,3 miliardi di euro, quindi ...