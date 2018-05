Spettacoli | omaggio a Pirandello | Artenauta presenta ' La vita cambiata'

salerno.irno

: Ultima Haine, l'omaggio in note (e in maschera) a Davide Bifolco - mattinodinapoli : Ultima Haine, l'omaggio in note (e in maschera) a Davide Bifolco - patriziarutigl1 : RT @mattinodinapoli: Raiz, Sepe e Colella con Bonomo per l'omaggio a Mesolella - mattinodinapoli : Raiz, Sepe e Colella con Bonomo per l'omaggio a Mesolella -

(Di sabato 5 maggio 2018) L'inizio degliè previsto per le ore 21.00. Costo del biglietto: 15,00 euro ridotto 13,00 euro , under 18 e over 65, .