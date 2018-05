Spazio | lanciata la nuova missione della Nasa su Marte 

Il sito per vedere in ogni momento dove si trova la Tesla di Musk lanciata nello Spazio : Da cinque settimane gira per l’universo accarezzando, si fa per dire, la Terra, Marte e Mercurio. E per sapere esattamente dove si trova la Tesla Roadster, l’auto a bordo del razzo Falcon Heavy lanciato dalla compagnia spaziale SpaceX il 6 febbraio scorso, esiste un sito. Si chiama, eloquentemente, Where is Roadster e consente di seguire il viaggio dell’auto elettrica di Elon Musk. Al momento si trova a circa dieci milioni di ...