Spalletti | “contratto? Non devo convincere nessuno | solo lavorare”

calcioweb.eu

: TS - Spalletti si tiene Candreva: a fine stagione si tratterà il rinnovo del contratto - FcInterNewsit : TS - Spalletti si tiene Candreva: a fine stagione si tratterà il rinnovo del contratto - InterIsOurHeart : Spalletti: 'Perché Suning dovrebbe tenermi e rinnovarmi il contratto? Io non devo convincere nessuno, devo essere c… - SciabolataFFP : Nonostante il probabile (ma non lo darei ancora per certo, soprattutto visto lo scontro diretto finale con la… -

(Di sabato 5 maggio 2018) “Il prolungamento di contratto? Non ho da pensare a questo, non mi interessa. Nonlavorare in un certo modo ed essere convincente per quella che è la risposta cheavere dai calciatori, per la ricerca del risultato cheno mettere sul campo. Non so cosa pensa la società e chi mi deve giudicare, io so che ho dato quello che mi era possibile sempre in questo tragitto”. Così il tecnico dell’Inter, Luciano, sull’ipotesi di un prolungamento di contratto con i nerazzurri. “Secondo me quelli con cui sono a contatto lo percepiscono che persona sei, come ti comporti e qual è il tuo sentimento. Penso che conti molto anche quello che è stato proposto sul campo, che si è visto e che è la risposta dei calciatori. E’ il tragitto che conta molto. C’è il percorso fatto, con i direttori e soprattutto con i ...