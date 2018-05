Spalletti | “condivido le parole di Moratti”

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) “Moratti ha detto che una gara come Inter-Juventus fa sentire ancora più interisti? Sono completamente d’accordo con quel che ha detto il nostro presidente, passatemi la definizione perché è ancora visto come se fosse così per la storia dell’Inter. La sua esperienza è difficile ritrovarla in giro. I suoi consigli danno definizioni da cui c’è da prendere. Ritengo corretto quel che ha detto e che la squadra abbia fatto vedere di avere un cuore interista”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano, tornando sul ko con la Juventus. “L’uscita in lacrime di Icardi? Al di là di come una persona esterna il proprio sentimento, abbiamo già detto tante volte che i ragazzi sanno dove sono e vogliono il bene di questa squadra e di questa società, di questi tifosi. Abbiamo evidenziato per tutto l’anno di essere dei professionisti seri, ...