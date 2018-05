Inter - Spalletti : "Juve? Colpa mia - ma ora 3 vittorie e sarà Champions" : A una settimana dalla sfida contro la Juventus l'Inter riparte da Udine. L'intenzione è quella di prendere tre punti ai friulani per tenere accesa la speranza Champions. "Bisogna reagire, non siamo ...

Inter - Spalletti : “Champions? dipende da noi” : “dipende ancora tutto da noi. Ciò che e’ successo nell’ultima partita doppiamo usarlo per essere più forti nelle prossime sfide”: lo dice l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus e alla vigilia della trasferta di Udine, prima delle tre partite finali che l’Inter è obbligata a vincere per agganciare il treno Champions. L'articolo Inter, Spalletti: “Champions? ...

Inter - Spalletti : 'Champions dipende ancora da noi. Usiamo sconfitta con la Juve per essere più forti' : I risultati clamorosi hanno limiti più sottili, un po' come il mondo. Queste ultime tre sfide possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso". Inter, la ...

Spalletti : "Champions? Dipende da noi" : 'Si deve prendere conoscenza della situazione che abbiamo davanti, Dipende ancora tutto da noi, quello che e' successo contro la Juventus lo dobbiamo usare per essere piu' forti nelle prossime gare, ...

Inter-Juve - vittoria obbligata solo per Allegri : ecco perché un pareggio può valere un tesoro per la corsa Champions di Spalletti : vittoria obbligata? Sì, ma solo per la Juve. I bianconeri di Allegri sono costretti ad espugnare San Siro stasera nel Derby d’Italia più importante degli ultimi dieci anni e forse anche di più. Dopo il pareggio con il Crotone e la sconfitta con il Napoli la Juventus non può più sbagliare se non vuole subire il sorpasso del Napoli in classifica a 3 giornate dalla fine del campionato, così Allegri ha deciso per una vera e propria ...

Inter - Spalletti : "Noi ferocissimi! Champions - obiettivo grandioso" : Max Allegri l'ha derubricata a "non decisiva", ma Inter-Juve di domani sera peserà parecchio per entrambe le squadre, a caccia dei rispettivi "scudetti" e impossibilitate ad accontentarsi anche di un ...

Inter - tifosi divisi su Spalletti. E senza Champions la dirigenza... : La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Luciano Spalletti e spiega come i tifosi nerazzurri siano spaccati sul giudizio al tecnico toscano. ' C'è chi sostiene che Spalletti stia facendo miracoli, non sono però ...

Spalletti : “Champions? Per Roma e Lazio vantaggio in classifica” : ”La Roma e la Lazio hanno un vantaggio,hanno un punto in più in classifica, che è tanta roba visto che mancano poche partite alla fine”. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando della volata per un posto nella prossima Champions League che vede i nerazzurri con le due Romane in corsa. L’Inter sarà impegnata nella prossima sfida contro la Juventus prima in classifica e in corsa per lo scudetto: ”Ma ...

Champions - Spalletti sulla Roma : “squadra straordinaria” : “La Roma quest’anno ha ottenuto dei risultati straordinari, soprattutto in Champions. Merito della società, dell’allenatore e molto di più dei calciatori, perché a questi io sono particolarmente affezionato”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool. “A vedere queste partite qui c’è da imparare”, ...

Spalletti : 'Champions? Lazio e Roma hanno un vantaggio' : 'La volata per la Champions? Roma e Lazio hanno un vantaggio, un punto in piu' in classifica e' tanta roba visto che mancano poche gare alla fine'. Queste le parole del tecnico dell'Inter, Luciano ...

Spalletti - vogliamo Champions per tifosi : ANSA, - MILANO, 21 APR - "Sono convinto che ci siano delle possibilità importanti al di là di quella che sarà la classifica, ma se centreremo la Champions, avremo vantaggi notevoli. Si incassa di più ...

Inter - senza Champions sarà ridimensionamento. E Spalletti rischia... : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare diversi scossoni in casa Inter . Il club nerazzurro infatti è pronto a un'operazione di ridimensionamento in caso di ...

Inter - il mercato è condizionato dalla Champions : da Vidal a Verdi tutti i nomi per Spalletti : L'Inter di Luciano Spalletti sta ancora lottando con Roma e Lazio per conquistare un posto in Champions League. I nerazzurri sono attualmente quinti con una lunghezza di ritardo sia sui giallorossi che sui biancocelesti anche se ci sono ancora 5 partite e quindici punti in palio. Il mercato dell'Inter, per forza di cose, sarà condizionato dall'arrivo in Champions con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha già messo a segno due colpi a ...

Roma-Lazio-Inter : rincorsa Champions - trema Spalletti. Bagarre salvezza : bye bye Verona : Roma-Lazio-Inter- Una lotta al 4° posto serrata e ricca di colpi di scena. La Lazio non molla il colpo e risponde a tono all’acuto dell’Inter nel match di martedì contro il Cagliari. 4-3 a Firenze e biancocelesti ancora ancorati con le unghie al 4° posto. Sorride anche la Roma. Dopo la vittoria con il Genoa, […] L'articolo Roma-Lazio-Inter: rincorsa Champions, trema Spalletti. Bagarre salvezza: bye bye Verona proviene da Serie ...