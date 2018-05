Spagna | stupro di Pamplona | a Madrid migliaia scendono in piazza

Spagna - giudici cambiano accusa da stupro in abuso : nuova polemiche dopo Pamplona : Spagna, giudici cambiano accusa da stupro in abuso: nuova polemiche dopo Pamplona MADRID dopo la sentenza choc di Pamplona, un altro giudice in Spagna ha derubricato un reato di stupro di gruppo ad ...

Spagna : la condanna solo per abuso dello stupro di gruppo di una 18enne scatena le proteste dai social alle strade #IoTiCredo : Le critiche al processo Giornali e media di tutto il mondo si sono occupati del caso dello stupro di San Fermin. Il processo è iniziato a novembre del 2017. L'accusa per il gruppo di cinque uomini ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza stupro Pamplona : Spagna, suore di clausura contro la sentenza stupro Pamplona Le carmelitane di Hondarribia si sono schierate al fianco della ragazza aggredita e hanno aderito al movimento “Sorella, io ti credo” Continua a leggere

Spagna : governo - dopo sentenza stupro riforma Codice priorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Spagna - Madrid vuole cambiare il codice penale dopo la sentenza shock sullo stupro : Il ministro dell'Istruzione e portavoce del governo di Spagna, Inigo Mendez de Vigo, dichiara che una riforma del codice penale spagnolo sul tema della violenza sessuale è una "priorità" del governo ...

Spagna - sentenza stupro Pamplona : 1 - 2 mln firme per rimozione giudici : Oltre 1,2 milioni di persone hanno firmato in Spagna una petizione in cui si chiede alla Corte suprema di revocare i giudici che il 26 aprile hanno emesso la controversa sentenza di Pamplona, in cui 5 ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza sullo stupro di Pamplona - : Le carmelitane di Hondarribia, nei Paesi Baschi, si sono unite allo sdegno espresso da migliaia di persone in tutto il Paese: i cinque autori di un'aggressione sessuale sono stati dichiarati colpevoli ...

Spagna - suore di clausura basche contro la sentenza sullo stupro : “Le donne siano libere” : Anche le suore di clausura di un convento basco intervengono contro la sentenza di Pamplona, che ha condannato a soli 9 anni di carcere cinque ragazzi sivigliani – tra i quali un poliziotto della Guardia Civil – che hanno violentato una ragazza durante la corsa dei tori di Pamplona nel 2016. La loro denuncia arriva in un post su Facebook dove proclamano il diritto delle donne a vivere liberamente senza essere giudicate. “Noi ...

Spagna : monache clausura contro la sentenza stupro branco : La sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna , per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza sullo stupro di Pamplona : "Difendiamo il diritto delle donne di essere libere" : La sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna (per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada', 'Branco', per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale). E ha superato anche i cancelli di un convento di suore di clausura.Le carmelitane di Hondarribia, nella diocesi di San Sebastian, hanno voluto far conoscere la loro totale ...

Spagna - suore di clausura contro sentenza stupro La Manada 'Difendiamo diritto delle donne di essere libere' : ... la responsabile della pagina Facebook del convento, che in un'intervista a Verne di El Paìs commenta il clamore generato dall'intervento: 'Avere abiti diversi non significa stare fuori dal mondo, ...

STUPRO DI GRUPPO? NO - SOLO ABUSO : PROTESTE IN Spagna/ Sentenza soft - sui social spopola hashtag #YoTeCreo : SPAGNA, ragazza violentata da 5 persone: "niente STUPRO". Giudici nel caos dopo l'assoluzione di cinque imputati, ritenuti colpevoli SOLO di ABUSO sessuale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Spagna - Procura impugna : "E' uno stupro" : 15.25 La Procura generale della Repubblica di Navarra ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza che ieri ha condannato solo per "abuso" e non per "aggressione sessuale" i cinque membri del branco che due anni fa stuprarono una ragazza alla festa di San Firmin a Pamplona, in Spagna. Benché condannati a nove anni tutti i membri del branco, la Procura ritiene tuttavia iniqua la sentenza per uno stupro classificato solo come "abuso ...

Spagna - "NIENTE STUPRO" : PROTESTE PER CONDANNE LIEVI/ 5 ragazzi violentano 18enne : "vergogna!" : SPAGNA, ragazza violentata da 5 persone: "niente stupro". Giudici nel caos dopo l'assoluzione di cinque imputati, ritenuti colpevoli solo di abuso sessuale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:15:00 GMT)