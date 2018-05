Spagna | la pole a Jerez è di Crutchlow Rossi solo 10°

Moto 2 Spagna - Baldassarri vola in pole - 3° Bagnaia : JEREZ - Un Lorenzo Baldassarri inarrivabile centra la prima pole position in carriera. Il pilota della Pons HP40 ha confermato quanto di buono fatto vedere in Q3 con un ottimo 1:41.925. Dietro di lui ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Lorenzo Baldassarri firma la pole! Marquez e Bagnaia completano la prima fila : Le qualifiche del GP di Spagna 2018 della classe Moto2, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP, sorridono a Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) che conquista una splendida pole position in Andalusia in 1’41″925, la prima nel Motomondiale. Alle sue spalle il padrone di casa Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) e Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46), leader del campionato. Questo, in estrema sintesi, l’esito del ...

MotoGp Spagna - Crutchlow in pole : Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) – Cal Crutchlow conquista la pole position di MotoGp nel Gp di Spagna che si corre sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota britannico, Lcr Honda, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’37”653 davanti a Dani Pedrosa, Honda, +0”259, terzo il francese Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3, +0”303. Seconda fila per la Ducati di Jorge Lorenzo, +0”316, seguito dal ...

Cal Crutchlow - GP Spagna : “Troppo contento per la pole position - non vedo l’ora della gara. Team fantastico” : Cal Crutchlow ha a sorpresa conquistato la pole position del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. All’inizio scherza un po’ su Lucio Cecchinello che oggi ha avuto la pelle d’oca: “Meglio rispetto alla gara che ho vinto, quella volta è inciampato. Ho detto di lasciarlo lì (ride, ndr)“. Cal Crutchlow ha poi ...

