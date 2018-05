Spa | doppietta Toyota e vittoria di Alonso al debutto nel WEC

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel infila la doppietta e ora tutta la pressione passa sulle Spalle di Lewis Hamilton : La vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein 2018 passerà alla storia della Formula Uno. Non c’è dubbio. Quello che ieri a Sakhir ha messo in scena il pilota nato ad Heppenheim è stato un vero e proprio capolavoro. La gestione delle gomme che ha dovuto effettuare (39 giri sulle Soft, un numero letteralmente impressionante) non gli ha impedito di vincere ed infilare una doppietta in avvio di campionato che in casa Ferrari non ...