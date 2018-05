Sky lancia IPTV | prezzi da 9 90€ | Digitale terrestre e molto altro | Mediaset Premium

Sky - Comcast lancia un’offerta da 22 miliardi di sterline : si apre la sfida con la Fox di Murdoch : Un’offerta da 22 miliardi di sterline, in contanti, per l’acquisto di Sky. Così Comcast, il più grande operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti, vuole conquistare il gruppo europeo della pay Tv. E sfilarlo alla 21st Century Fox di Rupert Murdoch, che nel dicembre dello scorso anno aveva lanciato un’offerta per ottenerne il controllo completo (ora possiede una quota del 39 per cento). Comcast offre 12,5 sterline per ogni ...

Sky incrementa la sua crescita e lancia l'ultra HD : Ricordiamo comunque che questa funzione ricorre ad un download vero e proprio, non si tratta quindi di streaming.

Alitalia : SkyTeam lancia servizio ‘Rebooking’ : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – L’alleanza aerea globale SkyTeam ha lanciato SkyTeam Rebooking, un’innovativa soluzione tecnologica progettata per ridurre i disagi nel caso in cui i viaggi dei clienti subiscano ritardi, cancellazioni o diversioni. Il servizio SkyTeam Rebooking rappresenta una novità assoluta nel settore e ha richiesto più di 5 anni di lavoro per essere sviluppato. Al momento è disponibile in 43 aeroporti, ma nei ...

Alitalia : SkyTeam lancia servizio ‘Rebooking’ (2) : (AdnKronos) – ‘I ritardi e le cancellazioni purtroppo fanno parte dei viaggi, ma con SkyTeam Rebooking stiamo affrontando in modo diretto questo problema per offrire ai nostri clienti servizi più efficienti, soprattutto se durante il viaggio si presentano degli imprevisti”, ha affermato Perry Cantarutti, amministratore delegato di SkyTeam. ‘Le irregolarità nelle operazioni rappresentano per le compagnie aeree un momento ...

"Siti stranieri rilanciano notizie contro i migranti e l'Ue a favore di Salvini". L'inchiesta di SkyTg24 : Una rete di siti e account internazionali starebbero operando al fine di condizionare la campagna elettorale italiana, volgendola a favore della Lega di Matteo Salvini: è questo quanto sostiene un'inchiesta di Sky TG 24 HD, di cui pubblichiamo un'anticipazione. Secondo la testata, a far parte di questo network ci sarebbero siti della nuova destra made in USA, siti di matrice filorussa, ma anche account europei. Si tratterebbe di organi ...

Comcast lancia offerta da 25 mld di euro sul gruppo Sky : Comcast corporation, il più grande operatore televisivo via cavo degli USA (proprietario di Nbc e Universal Pictures) ha lanciato un'Opa da 22,1 miliardi di sterline (circa 25 miliardi di euro) sul gruppo europeo Sky. Comcast ha fatto sapere di vedere nell'acquisizione del gruppo satellitare basato a Londra ma operativo in molti Paesi europei «un'opportunità strategica per acquisire un leader della produzione e la diffusione ...