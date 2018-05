Siria | raid sulla provincia di Idlib | 6 morti | decine di feriti “Sono stati i caccia

Siria : attivisti - 6 morti in raid aerei a Idlib : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Raid russo in Siria - nuova strage di civili vicino a Idlib : Un Raid russo nella provincia di Idlib, nel Nord-Ovest della Siria, ha causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre decine, la maggior parte donne e bambini. Secondo i Caschi Bianchi, i volontari della Syria Civil Defence, gli attacchi hanno colpito i villaggi di El-Nukayyer e Oreynibe, vicino alla città di Khan Sheikhoun, già ogg...

Agenzia stampa Siriana parla di 25 vittime nei raid occidentali - : I raid sono avvenuti nei sobborghi della città di Al-Hasaka, nel nord della Siria. "La coalizione americana compie un nuovo massacro contro i siriani, uccidendo 25 civili nel villaggio di El Fadil ...

Esplosione in una base Siriana - probabile raid di Israele : Una base dell'esercito siriano è stata colpita nella notte e le esplosioni hanno causato la morte di 'decine di soldati'. I media governativi accusano Usa e Gran Bretagna di aver lanciato 'missili' ...

Esplosione in una base Siriana - forse raid di Israele : Una base dell’esercito siriano è stata colpita nella notte e le esplosioni hanno causato la morte di “decine di soldati”. I media governativi accusano Usa e Gran Bretagna di aver lanciato “missili” dalla Giordania, ma non ci sono conferme. La tv di Stato ha confermato che la base è stata colpita dal “nemico”. I sospetti sono anche su Israele, che n...

