Siria | attivisti | 6 morti in raid aerei a Idlib

Siria - sospetto attacco chimico sulla Ghouta |Gli attivisti : "Cento morti"Damasco però nega : La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l'allarme il gruppo "White Helmets", soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini.

Siria - sospetto attacco chimico sulla GhoutaGli attivisti : "Settanta morti" - Damasco nega : La città, Duma, è la roccaforte dei ribelli nella regione della Ghouta, bersaglio di numerosi raid. A dare l'allarme il gruppo "White Helmets", soccorritori che operano in aree controllate dall'opposizione. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini.

Siria : attivisti - raid su Douma - tregua violata :

Siria - attivisti : accordo finale per evacuazione ribelli da Ghouta : In Siria è stato raggiunto "un accordo finale", appoggiato dalla Russia, per evacuare i ribelli del gruppo Jaich al-Islam che controllano la città di Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta ...

Siria - attivisti : accordo finale per evacuazione ribelli da Ghouta : In Siria è stato raggiunto "un accordo finale", appoggiato dalla Russia, per evacuare i ribelli del gruppo Jaich al-Islam che controllano la città di Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta orientale. Lo ha annunciato l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Fonti diplomatiche hanno riferito che l'intesa prevede che i ribelli lascino l'artiglieria pesante prima di abbandonare la città.

Siria - attivisti : accordo per evacuare centinaia di civili da Douma : Il regime Siriano ha stretto un accordo con i ribelli per evacuare centinaia di civili da Douma, in quello che era il loro baluardo nella Ghouta. Lo rivela l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. "...