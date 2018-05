Sir Alex Ferguson sta male | in gravi condizioni all' ospedale Ultime notizie | operato per

Sir Alex Ferguson operato per emorragia cerebrale : Sir Alex Ferguson è stato ricoverato oggi in ospedale. Secondo le prime notizie che filtrano da Manchester l'ex-tecnico dello United, 76 anni, sarebbe in serie condizioni e sarebbe già stato operato ...

Perché Siri - Google Now e Alexa alcune volte non ci capiscono? : Agenti conversazionali: queste due parole non vi dicono niente? No, non stiamo parlando di James Bond, né di Csi, ma degli assistenti virtuali come Siri, Google Now e Alexa. Senza dubbio sono affascinanti: ci parliamo, chiediamo informazioni e di svolgere qualche compito. Apple e Google hanno stilato anche una lista di cosa si può chiedere in ogni paese ai loro assistenti virtuali. Ma esauriti gli entusiasmi delle prime ore, ci imbattiamo in ...