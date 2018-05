Si torna a parlare di una ' porta di servizio' per far entrare la polizia nei pc e nei

Amici 2018 - daytime 4 maggio. Matteo contro Zerbi : «Mi sono rotto il caz*o. Finto sarà lei». Irama torna a (s)parlare di Warner : Biondo e Irama - Amici 2018 Le case discografiche bussano alla porta di Amici 2018: i cantanti vengono contattati per eventuali collaborazioni. Il più richiesto è Biondo (da Sony, Universal e Warner), mentre Matteo è l’unico ignorato. “Tutti i cantanti tranne lui”, commenta dispiaciuto il compagno di squadra Einar, richiesto da due etichette (Sony e Warner), al pari di Carmen (Sony e Universal). Fa il bis anche Irama (Sony e la ...

Gruppo Volkswagen - Si torna a parlare di spin-off della Ducati : Si torna a parlare di ipotesi di vendita per la Ducati. Nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti del Gruppo Volkswagen, infatti, il nuovo ceo Herbert Diess ha dichiarato che per la Casa di Borgo Panigale saranno valutate delle prospettive sostenibili per il futuro. Per il marchio motociclistico, insieme ad altre realtà del Gruppo come la Man Diesel & Turbo e l'azienda di trasmissioni Renk, saranno presto studiate delle ...

“Grassa”. Vanessa Incontrada e il corpo “nuovo”. La conduttrice - più volte presa di mira per non essere tornata in forma dopo la nascita del figlio. Ma è lei a parlare. Grande Vane! : È bella, simpatica, solare, sorridente. Da quando è arrivata in Italia, il pubblico l’ha subito amata perché Vanessa Incontrada non puoi non amarla. Classe 1978, Vanessa Incontrada è nata a Barcellona. Sua mamma è spagnola e suo padre è originario di Roma (nato e cresciuto nel quartiere della Garbatella) mentre i suoi nonni hanno origini napoletane. La Incontrada è quindi cresciuta col “sole” italiano e con quello spagnolo. A 17 anni, quando è ...

Gerry Scotti torna a parlare del canna-gate a Caduta Libera - : ... raccogliendo alcune decine di migliaia di euro a favore de La Fabbrica del Sorriso, l'associazione che da anni si batte a favore dei bambini italiani e di tutto il mondo.

Gerry Scotti torna a parlare del canna-gate a Caduta Libera : Caduta Libera: Gerry Scotti ironizza sul canna-gate e su L’Isola dei famosi La tredicesima edizione del reality L’isola dei famosi si è conclusa da appena due settimane, ma il fenomeno del canna-gate che ha caratterizzato questa stagione dello show è rimasto ancora impresso nelle menti di molti. A riparlarne è stato il conduttore Gerry Scotti durante la puntata di stasera del game show Caduta Libera. Per festeggiare la 500^ puntata ...

Denis Bergamini/ A quasi 30 anni dalla morte si torna a parlare dell'ex calciatore (Quarto Grado La Domenica) : Denis Bergamini, a quasi trent'anni dalla morte si torna a parlare dell'ex calciatore e delle misteriose circostanze che purtroppo hanno portato al suo decesso. (Quarto Grado La Domenica)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Jamil - dissato da Gast - torna a parlare di Noyz e Vegas : botta e risposta social : Capita spesso che un rapper italiano dissi un collega più famoso, capita altrettanto spesso che il collega più famoso non risponda, o faccia in tutto e per tutto finta di niente, per non fare pubblicità al suo detrattore. Il meccanismo della pubblicità sui social – ben sintetizzabile nella frase: nel bene o nel male l'importante è che se ne parli – è ben noto ai rapper italiani: tutti ormai sanno molto bene come sfruttarlo, ma anche e ...

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : la showgirl torna a parlare sui social : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:35:00 GMT)

“Assurdo”. Pietro Pacciani - è successo al suo cadavere. Dopo decenni - si torna a parlare del Mostro di Firenze : l’ultima scoperta è macabra : Vent’anni fa la morte di Pietro Pacciani. Era il 22 febbraio 1998 quando il contadino di Mercatale, principale indiziato per i delitti del Mostro di Firenze, venne stroncato da un infarto nella sua casa. Una morte che in molti, per le dinamiche, giudicarono senza troppo fondamento sospetta e che si portò via l’uomo e tutto il suo carico di misteri. Sì perché a distanza di tanto tempo resta le sensazione che quello del Mostro di Firenze ...

Mark Ruffalo torna a parlare della diretta Instagram rimasta aperta per errore alla premiere di Thor : Ragnarok : Molto probabilmente vi ricorderete molto bene l'incidente avvenuto a Mark Ruffalo durante la premiere di Thor: Ragnarok . Durante l'evento, l'attore ha iniziato una diretta streaming su Instagram per salutare i fan ed invitarli ad andare al cinema a vedere il cinecomic, se non fosse che… la diretta è andata avanti anche dopo l'inizio della proiezione del film in sala. L'...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi alla vigilia del GP delle Americhe 2018. Gli strascichi polemici del contatto tra il “Dottore” e Marc Marquez in Argentina ancora non si sono esauriti. Valentino torna a parlare e c’è curiosità su quel che potrà dire relativamente all’accaduto di Termas de Rio Hondo. C’è da aspettarsi ancora benzina sul fuoco o un abbassamento dei ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : OASport risponde presente, dunque, offrendovi la DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi, alla vigilia del GP delle Americhe 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. ...

Ricordate Lorena Bobbit?. Nel 1993 tagliò il pene al marito e il suo caso fu uno dei più seguiti della storia. A 25 anni da quel tremendo fatto torna a far parlare di sé : com’è oggi : Il peggior incubo di ogni uomo diventa realtà nella notte del 23 giugno 1993. Lorena Gallo, 23 anni, taglia il pene del marito, John Wayne Bobbitt, 26 anni ed è un ex Marine, con un coltello da cucina mentre dormiva nella loro casa di Manassas, in Virginia. Poi prende l’auto e lancia la parte del corpo amputata fuori dal finestrino. Come siano andate le cose lo stabilirà il processo che inizia un paio di mesi più tardi, sempre a ...

Nel giallo della morte di David Rossi si torna a parlare di festini hard : Da quel 6 marzo del 2013, giorno della morte di David Rossi, direttore della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, sono trascorsi più di cinque anni. La vicenda, che ora vede quattro indagini in corso – due a Genova e due nella città toscana - continua però a tenere banco anche in televisione soprattutto grazie alla trasmissione Le Iene. Nella puntata di mercoledì 11 aprile è andato in onda un ...