Si rinnova a Napoli il miracolo di San Gennaro

Napoli - Sarri rinnova o sarà addio : piacciono Giampaolo e Inzaghi : Sì, d'accordo, il Napoli ha saputo entusiasmare il mondo del pallone con il suo gioco spettacolare e concreto; Maurizio Sarri avrebbe voluto che la sua consacrazione avvenisse con la conquista dello ...

'Sarri? Se non rinnova con il Napoli c'è il Chelsea' : TORINO - Maurizio Sarri strizza l'occhio alla Premier League . Secondo il 'London Evening Standard', se non dovesse arrivare l'accordo col Napoli per il nuovo contratto, il tecnico potrebbe decidere ...

Napoli - Sarri rinnova fino al 2021 : in arrivo Chiesa - Torreira e idea Balotelli - ma… : Napoli, Sarri RINNOVO- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” il Napoli sarebbe pronto a blindare Sarri fino al 2021. Pronto il rinnovo contrattuale che garantirebbe al club partenopeo di continuare il progetto con il tecnico toscano. Cambiano le cifre. Sarri passerà da 1,7 milioni percepiti attualmente, a 3 milioni netti all’anno. IL MERCATO […] L'articolo Napoli, Sarri rinnova fino al ...

Napoli - rinnovato l’accordo con Dimaro per il ritiro estivo : 1 milione di euro al club : rinnovato l'accordo tra il club partenopeo e il comune trentino, che ospiterà il ritiro degli azzurri per l'ottava stagione consecutiva. L'articolo Napoli, rinnovato l’accordo con Dimaro per il ritiro estivo: 1 milione di euro al club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Allan rinnova fino al 2023 : Allan ha rinnovato con il Napoli fino al 2023. Il club partenopeo ha annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista brasiliano in un comunicato. “Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto”, si legge nella ...

Napoli - Allan rinnova il contratto fino al 2023 : Allan ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2023. L'annuncio della nuova firma del centrocampista brasiliano è stato dato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: 'Ringrazio Andrea ...

Napoli - Allan rinnova fino al 2023 : ANSA, - Napoli, 8 MAR - Allan ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2023. L'annuncio della nuova firma del centrocampista brasiliano è stato dato dal presidente azzurro Aurelio De ...

Napoli - Sarri rinnova al 75% : Sarri rinnova col Napoli al 75%. Lo riporta Rai Sport, aggiungendo che il grande merito dell'operazione va dato a De Laurentiis .Importante per la decisione del tecnico sarà anche la conferma del ds Giuntoli . La notizia più importante è che Sarri ...