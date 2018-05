Si è sciolto il sangue di San Gennaro : Napoli, 5 mag. (Adnkronos) - Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro . Quella del sabato che precede la prima domenica di maggio è la prima delle tre date in cui è atteso il miracolo di San Gennaro , insieme al 19 settembre, giorno del Santo Patrono, e il 16 dicembre. Al

Maggio - San Gennaro non dice no. Sepe annuncia a Santa Chiara : 'Il sangue è sciolto'. Tra i fedeli Emanuele Filiberto di Savoia : San Gennaro ripete il 'miracolo' per la processione di Maggio. La conferma dello scioglimento del sangue arriva dal cardinale Sepe, che nella Basilica di Santa Chiara ha dato l'annuncio ufficiale ai ...