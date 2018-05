Serie B | Frosinone sale al secondo posto

Serie B - vincono Frosinone e Palermo : lotta infuocata per il secondo posto : Con Venezia e Bari, vincono tutte le squadre che sognano la promozione diretta. Rallenta il Cittadella contro il Brescia

Serie B - Inzaghi gode al 95'. Palermo ok - Bari e Frosinone sorridono : Nessun anticipo nel 40° turno di Serie B, terzultima giornata del lungo e appassionante campionato che ha già regalato la prima sentenza, con l'Empoli aritmeticamente promosso dalla scorsa settimana. ...

Il Frosinone punta al secondo posto - dopo la promozione dell'Empoli in Serie A Video : La Serie B torna in campo alle ore 15. Attenzioni puntate sulle squadre impegnate nella lotta per la promozione diretta in Serie A [Video]. In palio c'è solo il secondo posto, perchè l'Empoli guidato da Aurelio Andreazzoli è gia' matematicamente certo della vittoria finale. I toscani giocheranno nel posticipo di lunedì sera, alle 20,30, contro la Cremonese. Il posticipo della domenica, alle 17,30, vedra' di fronte Cesena e Parma. Oggi il ...

Video/ Brescia Frosinone (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B - 39^ giornata) : tVideo Brescia Frosinone (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Serie B. Vittoria in rimonta e all'ultimo per i ciociari, ancora agganciati alla promozione diretta(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:18:00 GMT)

Serie B - vince il Parma. Il Frosinone sorpassa il Palermo. La classifica : La Serie B in campo il 1 maggio: cambiano le posizioni in zona play-off, Parma più vicino alla Serie A

Risultati e classifica Serie B - 39^ giornata : il Parma non sbaglia - il Frosinone all’ultimo respiro - la Salernitana ferma il Perugia [FOTO] : 1/42 Foto LaPresse - Donato Fasano 01 05 2018 Foggia - Italia Sport Calcio Foggia - ...

Serie B Brescia-Frosinone - arbitra Marinelli. Saia per Parma-Ternana : ROMA - Sono stati ufficializzati i nomi degli a rbitri, degli assistenti e dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentanovesima giornata di Serie B , in programma martedì 1 maggio ...

Video/ Cesena Frosinone (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata) : Video Cesena Frosinone (1-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Canarini KO con la rete del bianconero Laribi dal dischetto.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Serie B - Andreazzoli riporta l'Empoli in A. Perdono Parma e Frosinone. Stellone subentra a Tedino - a Palermo : l'Empoli risale subito in A, con 4 giornate di anticipo. Il Castellani è quasi esaurito e la squadra di Aurelio Andreazzoli offre spettacolo, come sempre. Avanza con Caputo, capocannoniere con 25 reti,...

Serie B : l'Empoli torna in A - cadono Parma e Frosinone : ROMA - Dopo un solo anno di Purgatorio, l'Empoli torna in Serie A. Contro il Novara bastava un punto per festeggiare con 4 turni d'anticipo e il punto è arrivato , 1-1, . Alle spalle della capolista, ...

Risultati Serie B - 38^ giornata : è festa grande per l’Empoli - è Serie A - ko Parma e Frosinone [FOTO] : 1/39 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Video/ Frosinone Empoli (2-4) : highlights e gol della partita (Serie B 37^ giorntata) : Video Frosinone Empoli (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita valida nella 37^ giornata della Serie B. Toscani sempre leader della classifica della cadetteria. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:16:00 GMT)