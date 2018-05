Serie A Sky Sport Diretta 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

"Il miracolo" - la Serie su Sky scritta da Niccolò Ammaniti. Guido Caprino : "Sono entrato in scena con curiosità" : Una statuetta della Madonna che piange sangue, personaggi che devono fare i conti con i turbamenti provocati da un simile evento. Al via martedì 8 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic, Il miracolo è una delle serie tv più attese della stagione: c'è la firma dello scrittore Niccolò Ammaniti, già Premio Strega nel 2007 con Come Dio comanda, e c'è uno sguardo problematico sui misteri della fede che non ...

Arriva su Sky 'Il miracolo' - la Serie evento di Niccolò Ammaniti : Arriva su Sky Il miracolo , la serie tv di Niccolò Ammaniti, fra gli scrittori italiani più tradotti nel mondo e al suo debutto dietro la macchina da presa. serie originale Sky prodotta da Mario ...

Il Miracolo - la Serie di Niccolò Ammaniti dall’8 maggio su Sky Atlantic. Il trailer : Cosa accadrebbe alle nostre vite se ci trovassimo di fronte a un evento inspiegabile, ad un vero Miracolo? L’Italia è sulla soglia del referendum che può portarla fuori dall’Europa. In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l’evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue, ritrovata ...

Il miracolo - Serie tv Sky : conferenza stampa : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Il miracolo, la miniserie firmata Niccolò Ammaniti, una produzione originale Sky in onda ogni martedì sera alle 21.15 su Sky Atlantic a partire dall’8 maggio.Nel cast Guido Caprino (Fai bei sogni, In Treatment, 1992, 1993), Alba Rohrwacher (La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, Perfetti Sconosciuti, In Treatment), Lorenza Indovina (La tregua, Il passato è una terra ...

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 36a e 37a Giornata : La Lega di Serie A ha comunicato gli Anticipi e posticipi della 37a Giornata (16a Giornata di ritorno) del campionato di Serie A TIM 2017-2018 in onda su Sky Sport e Premium Sport HD. In particolare nel penultimo turno di campionato le due squadre in lotta per lo...

'Piccole donne' torna in tv : dall'11 maggio su Sky Uno la miniSerie della Bbc : Le più intraprendenti e ribelli si immedesimano da sempre nella grinta e nelle intemperanze di Jo. Le più romantiche amano la dolcezza di Beth o la discrezione taciturna di Meg. Le epigone della ...

La Serie A e i diritti televisivi : le parole di Tebas - Sky e la Gazzetta : Il commento che Sky ha dedicato ieri a Javier Tebas e alla sua intervista su queste colonne merita qualche puntualizzazione. La polemica è il sale del giornalismo, la malizia gratuita va respinta al ...

Diritti tv - Sky replica a Tebas : "La Serie A vale come la Liga che ha Messi e Ronaldo" : Il network risponde al dirigente spagnolo: "Negli ultimi 15 anni abbiamo versato nelle casse dei club oltre 7 miliardi di euro e investito per far crescere la bellezza del prodotto"

Diritti TV - Sky : 'Tebas - la verità è un'altra. Nessuno crede alla Serie A come noi' : Questo, nonostante ci giochino i due calciatori più forti e popolari nel mondo, Messi e Ronaldo. Non dice che a Sky e agli altri broadcaster non è stata data finora l'opportunità di concorrere, di ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Sky risponde a Tebas : la Liga con Messi e Ronaldo vale come la Serie A : La pay-tv satelitare risponde alle parole del presidente della Liga che l'ha accusata di avere una posizione di privilegio sul mercato italiano dei diritti tv. L'articolo Sky risponde a Tebas: la Liga con Messi e Ronaldo vale come la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A oggi 29 aprile 2018 : diretta Sky e Mediaset Premium - tutte le partite in streaming : Serie A: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 29 aprile 2018 Si parte alle 15:00 con la diretta Premium su Premium Sport HD che anticipa tutti i match del pomeriggio, ecco quali. Bologna-...