Serie A Premium Sport Diretta 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Mediaset

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 36a e 37a Giornata : La Lega di Serie A ha comunicato gli Anticipi e posticipi della 37a Giornata (16a Giornata di ritorno) del campionato di Serie A TIM 2017-2018 in onda su Sky Sport e Premium Sport HD. In particolare nel penultimo turno di campionato le due squadre in lotta per lo...

Life Sentence arriva su Mediaset Premium : la nuova Serie di Lucy Hale ha una data ufficiale : Life Sentence in onda in Italia? Finalmente ci sono una data ufficiale e una rete per la serie tv con Lucy Hale di Pretty Little Liars. Proprio la dolce e stravagante Aria sarà la protagonista della nuova serie The CW che ha preso il via il 7 marzo scorso negli Usa ma che non sta portando a casa gli ascolti sperati tanto che si parla già di una possibile cancellazione per lei. Sarà davvero così? La risposta ufficiale potrebbe arrivare agli ...

Serie A Premium Sport Diretta 35a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Mediaset : Sabato 28 e Domenica 29 Aprile 2018 in programma sui canali Premium la Giornata del campionato di Serie A 2017/18. Premium trasmetterà in Diretta tutte le partite in casa e in trasferta di Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina e Genoa...

Mediaset - secondo Reuters Premium non più interessata ad acquisto diritti tv Serie A : Premium, la pay-tv di Mediaset, non parteciperà all’acquito dei diritti Tv per la Serie A di calcio dopo l’accordo di partnership con Sky annunciato venerdì sera. Lo dice a Reuters una fonte vicina alla situazione spiegando che Premium non è interessata a rilevare i diritti per il calcio.La vendita dei diritti per le tre stagioni dal 2018 al 2021 è in capo all’intermediario spagnolo Mediapro, che in ...