Serie A | Milan-Verona 4-1 | poker con vista su Europa e Coppa Italia | Hellas in B

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Milano. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio a Milano si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (VIRTUALE): # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Asia D’Amato Brixia Brescia 55.500 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.500 3. Elisa ...

Serie A - anticipo Milan-H.Verona 4-1 : 19.55 Punti europei (facili) per il Milan che dà l'ultima spinta al Verona, matematicamente in B dopo il 4-1 di San Siro. Dura poco la 'resistenza' scaligera. La doppia chance Cutrone-Kessie al 9' precede il vantaggio di Calhanoglu (11'), a segno con l'aiutino di Heurtaux che insacca nella sua porta nel tentativo di salvare.Il raddoppio,su assist Bonaventura, lo firma Cutrone al 32' di sinistro. Rossoneri in totale controllo e tris di Abate in ...

DIRETTA Serie A : in campo Milan Verona 3-0 LIVE : In camo Milan-Verona 3-0 DIRETTA GOL ABATE, 3-0 Milan Milan-Verona 2-0: al 32' raddoppia il Milan, Verona passivo, Cutrone si inserisce e scarica un sinistro secco all'angolo basso Milan-Verona 1-0: ...

Ginnastica - Serie A 2018 : Brixia straripante a Milano - Villa e D’Amato da sballo! Bene Ferlito - errori per Mori e Meneghini : La corsa della Brixia Brescia è irrefrenabile e non conosce limiti. Le Campionesse d’Italia dominano anche la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica che si è svolta al Mediolanum Forum di Milano, infilano il secondo successo consecutivo dopo quello di Arezzo e ipotecano il sedicesimo scudetto della loro storia (il quinto consecutivo). Le ragazze di Enrico Casella e Folco Donati sono decisamente più forti della concorrenza ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Dominio Brixia a Milano - giovani da sballo. Ok Ferlito - errori Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

Serie A - 36^ giornata : si parte con Milan-Verona - chiude Cagliari-Roma : Tutto pronto per il calcio d’inizio della 36^ giornata di Serie A. Si partirà con Milan-Verona, calcio d’inizio ore 18:00. Rossoneri obbligati alla vittoria per tenere vivo il sogno Europa League. Gattuso si affiderà al solito 4-3-3, con un unico dubbio offensivo: Cutrone resta in vantaggio su Andre Silva. Occhio anche al Verona, chiamato alla […] L'articolo Serie A, 36^ giornata: si parte con Milan-Verona, chiude Cagliari-Roma ...

