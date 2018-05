Serie A Lazio | Inzaghi | «Caicedo titolare Atalanta? Non è decisiva»

Probabili formazioni Lazio – Atalanta - 36^ Giornata Serie A 6-05-18 : Domenica pomeriggio all’Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra Lazio e Atalanta, una delle gare più importanti della 36^ Giornata del massimo campionato. Entrambe le squadre, sono in piena lotta per un posto nelle competizioni europee del prossimo anno e arrivano in un ottimo momento di forma. I biancocelesti vengono da 3 vittorie consecutive, che hanno permesso non solo di superare l’Inter, ma anche di distanziarla di ...

Serie B : per il club 'nessuna violazione' - l'esperto '2 punti di penalizzazione' : Questa volta non si è fatta attendere la risposta del Bari in merito al deferimento emesso dal Procuratore Federale, per alcune violazioni amministrative. Il club ha diramato un comunicato stampa a firma del Presidente del C.d.A., Cosmo Antonio Giancaspro che ha voluto chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Come si legge nella nota, il club ribadisce l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi inps, relativi agli stipendi di ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Serie A Lazio - Immobile punta l'Inter. Il medico : «E' un'ipotesi» : ROMA - Ciro Immobile non getta la spugna e punta Lazio-Inter , l'ultima di campionato, forse una gara decisiva per l'ingresso in Champions League. L'ha confermato il medico biancoceleste, Fabio Rodia: ...

Serie A Torino-Lazio 0-1 - il tabellino : TORINO - La Lazio supera Torino con il punteggio di 0-1 nella partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Decisivo Milinkovic a inizio ripresa. Torino-Lazio 0-1: NUMERI E STATISTICHE ...

Video Gol Torino – Lazio 0 – 1 : Highlights e Tabellino 35^ Giornata Serie A 29-04-18 : Risultato finale Torino – Lazio 0 – 1: Cronaca e Video Gol Milinkovic-Savic, 35^ Giornata Serie A 29 Aprile 2018 Continua a volare la Lazio, che batte il Torino con una rete di Milinkovic-Savic e allunga a +4 sull’Inter, sconfitta nel polemico anticipo di ieri con la Juve. Mazzarri non rischia Iago Falque e schiera il giovane Edera, mentre Inzaghi si affida a Luiz Felipe in difesa, con Murgia a centrocampo. Il primo tempo ...

Serie A. Milinkovic-Savic match winner a Torino - la Lazio prenota il posto in Champions : Il serbo segna di testa al 56' e decide l'1-0 in casa dei granata. Sirigu para un rigore a Luis Alberto nel primo tempo. Granata passivi, i biancocelesti sbagliano più volte il secondo gol. Romane appaiate a 70 punti, l'Inter, quinta, a quattro lunghezze

Serie A 2018 - Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Lazio - scatto da Champions! 35^ giornata : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 35^ giornata. Tanti verdetti attesi nelle otto sfide in programma (oggi 29 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:39:00 GMT)

Probabili formazioni Torino – Lazio - 35^ Giornata Serie A 29-04-18 : La 35^ Giornata del massimo campionato italiano si concluderà con il posticipo all’Olimpico tra Torino e Lazio, sfida decisiva per i destini degli ospiti. Infatti i biancocelesti devono mantenere la posizione Champions League dall’assalto dell’Inter di Spalletti, impegnati nell’anticipo contro la Juventus. Un possibile risultato favorevole dei bianconeri di Allegri, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per ...

Serie A - gli squalificati : Ansaldi salta la Lazio : TORINO - Sono in tutto cinque i calciatori squalificati per un turno in vista della 35esima giornata del campionato di Serie A . Si tratta di Bryan Boulaye Dabo , Fiorentina, , Cheick Tidiane Diabatè ,...