Serie A | Juventus-Bologna 3-1 | Douglas Costa firma la rimonta scudetto

Serie A Juventus-Bologna 3-1 - il tabellino : TORINO - Vittoria in rimonta per la Juventus : 3-1 sul Bologna nell'anticipo della trentaseiesima giornata di campionato. I rossoblù passano per primi in vantaggio con Verdi nel primo tempo, su calcio ...

Pagelle/ Juventus-Bologna (3-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 36^ giornata) : Pagelle Juventus Bologna (3-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:01:00 GMT)

Video Gol Juventus-Bologna 3-1 : Highlights e Tabellino Serie A 5-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Bologna 2-1: Cronaca e Video Gol Verdi, aut. De Maio, Khedira, Dybala e Highlights Partita 35^ Giornata Serie A 5 Maggio 2018. Seppur in rimonta e con qualche rischio di troppo, la Juventus sconfigge il Bologna di Donadoni e mantiene il suo vantaggio sul Napoli in classifica, anche se con una partita in più. I padroni di casa dominano tutto il primo tempo, ma senza riuscire a pungere, anzi: Khraft colpisce il ...

Anticipo Serie A - Juventus-Bologna 3-1 : 22.38 Juventus sempre più vicina al settimo scudetto consecutivo. Allo 'Stadium', battuto 3-1 il Bologna: è +7 sul Napoli Primo tempo complicato per i bianconeri che faticano a fare gioco. E al 26' Irrati concede il rigore al Bologna per un fallo di Rugani su Crisetig. Dal dischetto segna Verdi (30'). Su cross di Cuadrado,clamorosa autorete di De Maio (53'). I felsinei centrano il palo su tiro di Krafth deviato da Buffon (59'). Al 64' cross ...

Pagelle/ Juventus-Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Bologna: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:33:00 GMT)

Serie A : Juventus Bologna : In campo Juvetnuss-Bologna 0-0 LIVE Juventus in campo con Buffon, Cuadrado, Barzagli, Rugani, Asamoah, Khedira, Marchisio, Matuidi, Dybala, Higuain, Alex Sandro. Bologna con Mirante, De Maio, ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia e Juventus vincono - spareggio vicino per lo Scudetto : Non cambia la situazione in vetta alla graduatoria del campionato di Calcio femminile di Serie A ad una giornata dal termine. Sempre Juventus e Brescia davanti a tutte, con gli stessi punti, e lo spareggio potrebbe diventare realtà. La Vecchia Signora, impegnata sul campo del Chievo, ha ottenuto i tre punti vincendo l’incontro 2-0 per effetto delle marcature di Aurora Galli ed Arianna Caruso. Una prestazione solida quella delle ragazze di ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : così per Juventus Bologna - 36^ giornata : Pronostici Serie A: Quote e scommesse delle partite in programma questo fine settimana e valide per la 36^ giornata. Occhi puntati sugli anticipi del sabato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:56:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Bologna : Higuain vs Mirante. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Bologna: le Quote e le ultime novità sui due schieramenti. I bianconeri sono senza Chiellini e Pjanic, nei felsi torna Destro ma si fermano Pulgar e Gonzalez(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:10:00 GMT)

Serie A - diretta Juventus-Bologna : probabili formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : Arbitro: Irrati di Pistoia Tv: Sky Sport 1 e Calcio 1, Mediaset Premium Sport Tags: Serie A , Juventus , Bologna Tutte le notizie di Serie A

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : quote - le ultime novità live (Serie A 36^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Bologna: le quote e le ultime novità sui due schieramenti. I bianconeri sono senza Chiellini e Pjanic, nei felsi torna Destro ma si fermano Pulgar e Gonzalez(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:14:00 GMT)

Probabili formazioni / Juventus Bologna : ecco le alternative. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Bologna: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo all'Allianz Stadium per l'anticipo di Serie A. Donadoni senza Dzemaili?.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:49:00 GMT)

Serie A Donadoni avverte la Juventus : «Il Bologna non si scanserà» : Bologna - "Il Bologna non si scanserà. Sappiamo chi affrontiamo, cosa c'è in palio e questo per noi sarà un motivo in più per andare a fare bella figura" . Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni , ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Juventus forte - è uno stimolo in più» : Bologna - "La Juventus ha molte opzioni, in funzione della loro qualità. Dovremo fare una gara compatta e accorta, senza pensare di andare a prendere uno più di un altro. Serve essere stretti, ...