Serie A Atalanta | Gasperini | «Lazio grande squadra | sarà una bella partita»

Serie A Lazio - Inzaghi : «Caicedo titolare. Atalanta? Non è decisiva» : ROMA - La Lazio riceve l'Atalanta all'Olimpico per blindare l'obiettivo Champions League. Non ci sarà causa infortunio Immobile , la macchina da gol dei biancocelesti. Simone Inzaghi quindi lancia il ...

Probabili formazioni Lazio – Atalanta - 36^ Giornata Serie A 6-05-18 : Domenica pomeriggio all’Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra Lazio e Atalanta, una delle gare più importanti della 36^ Giornata del massimo campionato. Entrambe le squadre, sono in piena lotta per un posto nelle competizioni europee del prossimo anno e arrivano in un ottimo momento di forma. I biancocelesti vengono da 3 vittorie consecutive, che hanno permesso non solo di superare l’Inter, ma anche di distanziarla di ...

Serie A Atalanta - differenziato per Petagna : BERGAMO - In vista della trasferta all'Olimpico contro la Lazio , l 'Atalanta ha svolto questo pomeriggio un allenamento pomeridiano. Agli ordini di Gasperini , i nerazzurri hanno svolto lavoro in ...

Video/ Atalanta Genoa (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Atalanta Genoa (3-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match all'Atleti Azzurri d'Italia (domenica 29 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Match point per l'Europa» : BERGAMO - " Ilicic può anche giocare dall'inizio con Palomino , e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola " . Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa , Gian Piero ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Serie A Atalanta - per Rizzo e Spinazzola allenamento a parte : BERGAMO - Seduta di lavoro del pomeriggio per l' Atalanta , in vista del prossimo impegno di campionato, vale a dire la gara interna contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Il tecnico Gian ...

Video/ Atalanta Torino (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Atalanta Torino (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Dea avanti con i gol di Freuler e Gosens.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:11:00 GMT)

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L’Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

Atalanta-Torino Serie A Cronaca Live Diretta : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Atleti Azzurri d'Italia'. FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA , 3-4-1-2, : Berisha; Toloi, Caldara, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Torino? Per noi significa molto» : BERGAMO - "L'unica novità è Masiello che oggi si è presentato con la febbre" . Allarme in casa Atalanta , anche in difesa, alla vigilia dello scontro diretto per l'Europa League col Torino : ai ...

Serie A - nella corsa all'Europa League la favorita è l'Atalanta : TORINO - Un traguardo difficile, vista la qualità delle squadre in corsa per l'obiettivo, ma con la possibilità di un posto in più legato alle sorti della Roma in Champions. La rincorsa all'Europa ...