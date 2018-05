Sergio Mattarella | in Supernova il pensiero su M5s e Luigi Di Maio | ' Inadeguati'

Bruno Vespa - la domanda di Sergio Mattarella a Luigi Di Maio : 'Ma è vero che Alessandro Di Battista...' : Un 'appello al buonsenso', quello firmato da Bruno Vespa sulla prima pagina de Il Giorno . Si rivolge, ovviamente, ai partiti in vista delle consultazioni-flash di lunedì al Quirinale. E il buonsenso ...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Matteo Salvini - lo schiaffo finale di Sergio Mattarella : una elemosina di 24 ore : Di errori Sergio Mattarella , in queste consultazioni, ne ha fatto più d'uno. L'ultimo, il più grave, sarebbe non dare un mandato di governo a Matteo Salvini . Alessandro Giuli, sul Tempo , elenca ...

Vaticano - governo : preghiere per il presidente Sergio Mattarella : preghiere per un governo anche dal Vaticano . Non è uno scherzo, ma quanto ha affermato il sostituto alla Segreteria di Stato della Santa Sede , monsignor Angelo Becciu . 'Speriamo e ci auguriamo che ...

Sergio Mattarella - il governo di tregua con Alessandro Pajno premier tecnico. Ecco le alternative politiche : Si va verso il 'governo di tregua' di Sergio Mattarella , ma si tratterà ora di capire chi piazzerà il capo dello Stato a Palazzo Chigi. Nella mente del presidente, spiega un retroscena di Augusto ...

Sondaggio Youtrend : gli italiani vogliono un governo M5s-Lega o il voto subito. Il messaggio a Sergio Mattarella : Cresce in modo esponenziale la Lega , resta pressoché stabile il M5s, mentre calano Forza Italia, Pd e Leu . Ad un mese dalle elezioni politiche torna la supermedia dei sondaggi elettorali presentata ...

Sergio Mattarella e il sondaggio segreto tra i partiti : spunta il nome di Guido Tabellini premier : Sergio Mattarella prenderà in mano la situazione martedì: salvo sorprese ci si prepara a un esecutivo aperto a tutti, che sia del presidente, di scopo o di larghe intese poco cambia. Il capo dello ...

Sergio Mattarella furioso - il retroscena : 'Molesti e irresponsabili'. Cosa c'è dietro la mossa di nuove consultazioni : Il messaggio di Sergio Mattarella ai partiti, l'accelerazione sul nuovo giro di consultazioni, tutte in poche ore lunedì prossimo, tradisce lo stato d'animo del presidente della Repubblica. Due mesi ...

Sergio Mattarella - chi vuole piazzare a Palazzo Chigi tenendo fuori il centrodestra : Dal 4 marzo il risultato delle urne ha indicato con chiarezza che almeno una coalizione vincitrice esiste ed è il centrodestra. A Sergio Mattarella è altrettanto chiaro che da soli Matteo Salvini , ...

Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni in un giorno solo lunedì 7 maggio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in una sola giornata, quella di lunedì, "per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo".È quanto si rende noto oggi dal Quirinale. Il calendario sarà ufficializzato nel pomeriggio.

Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni : Si riparte. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione

Matteo Renzi - il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini : 'Ma perché il Quirinale...' : La domanda che gira in queste ore nei Palazzi romani è: 'Ma Matteo Salvini ha davvero qualcosa in mano?'. La risposta, spiega Augusto Minzolini sul Giornale , in realtà la conoscono solo il leader ...

Elezioni - Sergio Mattarella ad un bivio : tutte le opzioni in gioco : ... anche se si aprissero le urne a ottobre, con l'attuale legge elettorale la situazione politica di stallo in cui ci troviamo ora non cambierebbe di molto . Ricevi aggiornamenti su Elezioni Politiche ...

Alessandro Pajno è il premier incaricato da Sergio Mattarella : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno giocato malissimo le proprie carte. Il primo ha tirato troppo la corda fino