' Sei una discarica' Barbara d' Urso demolita dal re della tv italiana | l' attacco che

Uomini e Donne Over - Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani : 'Sei una brava giocatrice' : ... 'Gianni, Sbugiarda quel farlocco di Giorgio! Pensa che il mondo intero giri intorno a lui' e ancora 'L'unico che ha capito come è fatto Giorgio è Gianni..Tina stranamente è muta quando si parla di ...

LanuSei - ancora una strage di cani per avvelenamento : ancora una strage di cani per avvelenamento nel territorio di Lanusei, in provincia di Nuovo. A trovare i cinque cani senza vita nella giornata di ieri, è stato il proprietario che ha immediatamente ...

"Non ci piaci - Sei nera" : in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per il colore della pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...

Sei giovane e non vuoi fare uno stage? Crea una startup di successo : Sei giovane e non vuoi fare uno stage? Crea una startup di successo Il professore Marco Arcari spiega come trasformare in realtà la propria idea di business e superare le difficoltà che l’Italia pone a chi vuole innovare Continua a leggere

La lettera aperta del fratello di Meghan Markle : "Caro Harry - Sei in tempo : lascia mia sorella. Sta recitando una parte - ti farà diventare matto" : In una lettera aperta, pubblicata dal settimanale In Touch, il fratello di Meghan Markle torna ad attaccare la sorella. Da quando l'ex attrice di Suits è salita alla ribalta delle cronache per la sua storia d'amore con il principe Harry, diversi membri della famiglia non hanno lesinato interviste ai tabloid, nelle quali esprimono aspre critiche alla sorella, colpevole, a loro dire, di aver dimenticato le sue radici. Questa volta il ...

Sei giovane e non vuoi accontentarti di uno stage? Crea una startup vincente : A Tgcom24 l'autore spiega come un giovane ambizioso e con una buona idea di partenza possa navigare nelle agitate acque dell'economia italiana e portare a casa risultati e soddisfazioni. Le startup ...

Pace fatta tra Valentina Vignali e Barbara D'Urso : "Non ho detto che Sei una cretina" : Un abbraccio davanti le telecamere di Pomeriggio 5, suggella la Pace tra Valentina Vignali e Barbara D'Urso.

Svizzera - Sei alpinisti morti. Cinque italiani e una donna bulgara : Cinque italiani e una donna bulgara morti nella tragedia sulle Alpi svizzere, dove il gruppo di escursionisti esperti è stato investito da una tempesta in quota e non è riuscito a sopravvivere a una ...

Tragedia sulle Alpi - Sei morti : cinque sono italiani. «Bloccati da una bufera di neve» - gravi altre tre persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Mario...

Simone Coccia sotto accusa al GF 15 : “Sei una persona costruita” : Grande Fratello: tutti contro Simone Coccia Ieri sera è andata in onda la terza puntata del GF 15. Una puntata decisamente difficile, che ha lasciato senza parole la maggior parte dei telespettatori. Cosa è successo? Ad inizio trasmissione la conduttrice Barbara d’Urso ha affrontato lo spinosissimo caso Baye Dame – Aida Nizar. Come molti sapranno, i due inquilini della casa più spiata dagli italiani hanno avuto circa una settimana fa ...

SERGIO RAMELLI "Hazet 36. Fascista dove Sei?' E il consiglio comunale di Milano applaudì per la sua morte : Il tempo non ne fa svanire il ricordo ma perpetua il sentimento di dolore, di ingiustizia ma anche di appartenenza di un'intera Comunità politica. Per questo quel ricordo non può essere blindato , ...

Svizzera - Sei alpinisti non arrivano al rifugio e muoiono dopo una notte al gelo - altri 5 gravissimi. Italiani nel gruppo : ROMA - Sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite gravemente sulle Alpi Svizzere, dopo aver trascorso la notte al gelo. Lo ha reso noto la polizia del cantone Vallese. I...

Amici 2018 - Heather Parisi risponde a Simona Ventura : “Sei una vergogna” : La querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura, entrambe membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi, continua. Al centro della disputa c’è un concorrente, Biondo. Ieri, la Ventura ha detto la sua e a poche ore di distanza la Parisi ha risposto via Instagram: “Simona Ventura, tu hai utilizzato una notizia falsa, istigando all’odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia quando ti avevo avvertito ...

