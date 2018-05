Sei Ore Spa | Fernando Alonso subito un grande

WEC : anche Alonso al via della Sei Ore di Spa-Francorchamps : TOYOTA FAVORITA - Prima di tentare di vincere la 24 Ore di Le Mans a giugno, il due volte campione del mondo di F1 , 2005, 2006, sarà l'attrazione sulla storica pista delle Ardenne questo fine ...

"Non ci piaci - Sei nera" : in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per il colore della pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...

La lettera aperta del fratello di Meghan Markle : "Caro Harry - Sei in tempo : lascia mia sorella. Sta recitando una parte - ti farà diventare matto" : In una lettera aperta, pubblicata dal settimanale In Touch, il fratello di Meghan Markle torna ad attaccare la sorella. Da quando l'ex attrice di Suits è salita alla ribalta delle cronache per la sua storia d'amore con il principe Harry, diversi membri della famiglia non hanno lesinato interviste ai tabloid, nelle quali esprimono aspre critiche alla sorella, colpevole, a loro dire, di aver dimenticato le sue radici. Questa volta il ...

Bild : "Sei occhi non vedono il rigore ?" : 'Sei occhi e una mano', e poi 'come hanno fatto a non vederlo?'. In Germania è la Bild Zeitung il più venduto dei quotidiani tedeschi, a farsi interprete delle polemiche per come è andata e come è ...

Operata per un calcolo renale muore a 43 anni - indagati Sei medici Video : Ci vediamo dopo, tranquilla e serena #Paola Sbrogna, 43 anni, prima di entrare in sala operatoria venerdì scorso, ha rassicurato lei i familiari con tanto di sorriso sulle labbra. Dal giorno prima era ricoverata all’Istituto neurotraumatologico italiano di #Grottaferrata, comune alle porte di Roma, per sottoporsi alla 'semplice' rimozione di un #calcolo renale. Ma l'intervento di routine si è concluso tragicamente. Paola è morta, forse vittima ...

Bologna e Fiorentina su un giocatore dell'Udinese : servono Sei/sette milioni : Fiorentina e Bologna sarebbero interessate a Kevin Lasagna . Come riportato da Il Corriere dello Sport , la società emiliana ha appuntato cinque nomi per rinforzare l'attacco: Pavoletti, Lapadula, Gabbiadini, Ferreyra e Lasagna. E proprio su quest'ultimo potrebbe profilarsi la concorrenza con i ...

“Sei davvero tu?” Carlotta Mantovan - prima uscita pubblicato dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Dimagrita - stanca e con gli occhi persi - prigioniera di un dolore che sembra impossibile da superare : Il vestito scuro, il viso tirato e le lacrime trattenute a stento davanti ai flash dei fotografi in una piazza del Popolo strapiena. Così ricordiamo Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi nel giorno del funerale. Il loro amore aveva fatto scandalo, diviso e alimentato chiacchiere ingiuste. Ingiuste sì perché Carlotta a Fabrizio, a dispetto degli anni, si amavano davvero. E lei lo ama ancora. A poco più di un mese dal malore che ...

Riforma pensioni 2018 - social contro Di Maio : 'Sei un traditore' Video : Le ultimissime novita' sulla Riforma delle #pensioni al 27 aprile 2018 giungono dalle aspre critiche che sta sollevando un post Facebook di #Luigi Di Maio, in cui cerca di spiegare a quanti lo accusano di volersi alleare ingiustamente col Pd, che il suo scopo è salire al governo e fare il bene dei cittadini. L’obiettivo, spiega Di Maio sia nel post e sia nel Video che allega, non è un’alleanza di governo ma una terza Repubblica che metta al ...

Filippo La Mantia/ Sei mesi all'Ucciardone per errore : da fotografo a chef (Sono Innocente) : Lo chef Filippo La Mantia è stato sei mesi nel carcere dell'Ucciardone di Palermo. Entrato come fotoreporter, è uscito come cuoco. La sua vicenda giudiziaria nella puntata di Sono Innocente.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Roma - Champions e Concertone - le trentaSei Ore senza alcol : Più zone rosse, aree super sorvegliate dove saranno approntati diversi meeting point per raggruppare i tifosi del Liverpool e accompagnarli allo stadio Olimpico. Forse non solo da Villa Borghese, dal ...

Sei all'estero e non vuoi perderti Inter-Juve e Fiorentina-Napoli? Ecco come : IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti ...

Monza - gang di ragazzini rapinavano gli studenti pendolari con coltelli e pistole. Arrestati otto giovani : Sei sono minorenni : Si appostavano alla fermata dell’autobus, in stazione o sul treno. Luoghi all’apparenza tranquilli, frequentati di mattina dagli studenti diretti a scuola. Ma all’improvviso tiravano fuori coltelli e pistole per rapinarli. Hanno agito così per almeno 21 colpi gli otto ragazzi, di cui sei minorenni, Arrestati dai carabinieri di Vimercate. La gang di ragazzini è stata scoperta grazie alle testimonianze delle persone aggredite e ...