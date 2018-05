Segnali Della Cananea

Encefalopatia epatica : ecco i Segnali ‘spia’ della malattia che ogni anno causa 15mila decessi : La confusione mentale è uno dei segnali ‘spia’ dell’insorgenza dell’Encefalopatia epatica, la complicanza con cui si manifesta lo scompenso della cirrosi, una malattia cronica e degenerativa del fegato che provoca ogni anno circa 15mila decessi. “L’Encefalopatia epatica invece si presenta in circa il 20% dei cirrotici e sulla base del decorso clinico viene classificata in episodica, ricorrente o cronica. ...

Borse - clima da fine della festa. Ecco i Segnali di un cambio di umore : Le società di tutto il mondo stanno approfittando di questi primi mesi del 2018 per quotarsi in Borsa, realizzare fusioni e acquisizioni o acquistare azioni proprie in Borsa. Temono che presto o tardi il party possa finire. Che l’economia possa rallentare. E?che le condizioni finanziarie, con le banche centrali che ritirano gli stimoli monetari o alzano i tassi d’interesse, possano farsi meno favorevoli...

Alzheimer - ecco l’origine della malattia : “Primi Segnali in una area profonda del cervello” : Sembra celarsi in una particolare area del cervello la chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo. In quest’area la perdita di cellule che producono dopamina – il ‘neurotrasmettitore della felicità’, rilasciato durante le situazioni piacevoli – può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte del cervello deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield ...

Violenze ripetute/ I Segnali Della follia che nessuno ha voluto vedere : Già visto, già sentito, già letto: eccolo riapparire l'amore malato che si nutre di odio sconfinato e falcia vite innocenti. 'Angeli, anime mie', Martina e Alessia, sette e tredici anni, fulminate dal ...

Matteo Salvini - i due Segnali sul palco della svolta radicale : impugna un rosario e indossa la cravatta : Il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo ha rappresentato una svolta radicale per il leader leghista. L'accelerata non è stata solo politica, visto che dal palco non ha solo ribadito la sua ferma volontà di puntare a palazzo Chigi, con tanto di giuramento davanti agli italiani. Il leghista ha mostrato due segni finora poco ...