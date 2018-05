Scudetto Juve se…

Riecco Dybala e Higuain : "Gol Scudetto per la Juve" : Allegri sceglie i due argentini stasera contro il Bologna. 'Paulo può entrare tra i top al mondo, dipende da lui' A San Siro hanno costruito il gol del ribaltone, quello che ha piegato l'Inter e «dato una mazzata al campionato»: il copyright è di Gonzalo Higuain, autore del colpo di testa ...

Juventus e Napoli - rush finale per lo Scudetto Video : 3 La partita scudetto non è finita. A 270' dalla fine del campionato di Serie A, prosegue la corsa di Juventus e Napoli verso il tricolore. Quattro i punti di distanza fra bianconeri e azzurri, ma nove quelli ancora in palio. Avvincente il rush finale [Video] che vedra' i campioni d'Italia in carica affrontare prima il Bologna a Torino, poi la Roma in trasferta e il Verona nuovamente fra le mura amiche. Due partite in casa anche ...

Juventus - Höwedes in bilico : 'Il futuro? Prima lo Scudetto' : TORINO - Non è stata una stagione fortunata, quella di Benedikt Höwedes, ma nonostante i tanti problemi fisici e le poche presenze , 3 partite e 1 gol: Crotone, Sampdoria e Napoli, a Vinovo ...

Juventus - orgoglio Höwedes : 'Qui non si molla mai - voglio il primo Scudetto' : 'Finora ho vinto solo una Coppa di Germania ' , ricorda ai microfoni di Sky l'ex difensore dello Schalke 04 , che con la nazionale tedesca si è però laureato campione del Mondo. Per lui è la prima ...

Howedes - Scudetto con Juve? Fantastico : 'Finora ho vintosolo una coppa di Germania', ricorda ai microfoni di Sky ildifensore, che con la Germania si è laureato campione del Mondo.Per lui è la prima stagione in Italia, tra le fila ...

Howedes : 'Vincere lo Scudetto con la Juventus sarebbe fantastico' : 'Vincere lo scudetto sarebbe fantastico, e per me sarebbe la prima volta. Speriamo di giocare bene queste ultime gare e di alzare al cielo il trofeo'. Al termine di una stagione contraddistinta dagli ...

Juventus - Höwedes : 'Vogliamo lo Scudetto - fino alla fine. Che mentalità!' : Tutto questo ci rende molto orgogliosi", ha concluso il difensore bianconero nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport. SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Napoli-Juventus - continua la furia di De Magistris : “hanno deciso di farci perdere lo Scudetto” : In casa Napoli è sempre più alta la delusione dopo le decisioni arbitrali in occasione della gara Inter-Juventus che hanno compromesso la corsa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. continua la furia da parte del sindaco Luigi de Magistris, ecco il messaggio sui social: “La squadra, i tifosi e la città si meritano lo Scudetto. A livello etico e sportivo lo meritano. L’aritmetica non ci ha ancora condannati, ma non lo stiamo perdendo ...

Juventus - Allegri/ In vista della volata Scudetto e della finale di Coppa Italia il tecnico non farà calcoli : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:21:00 GMT)

Juventus - Allegri/ Il tecnico bianconero prepara il rush finale per lo Scudetto e la Coppa Italia : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:18:00 GMT)

Juventus news - Scudetto ed Emre Can in tasca : Alla Vecchia Signora mancano solo cinque punti per festeggiare il Tricolore, ma guai a sottovalutare l'impegno con il Bologna. Intanto, non sembrano esserci più dubbi sul futuro , bianconero, di Emre ...

Serie A - c'è la Juve in vetta anche per lo Scudetto 2019 : TORINO - Dopo il 3-0 rimediato al Franch, il Napoli torna a meno quattro dalla vetta. Prima il 'miracolo' contro la Juventus, che aveva riacceso le speranze scudetto. Poi il tonfo di Firenze, che ...

Vinicio : «Ancora una volta la Juve ?ha rubato lo Scudetto al Napoli» : Luis Vinicio non ci sta. Ancora l?ennesima ingiustizia secondo l?allenatore che già ai tempi in cui guidava il Napoli aveva visto la Juventus strappargli il tricolore:...

Inter - Ignazio La Russa sbotta : “Juventus sempre aiutata - Scudetto non trasparente” : “Appena arrivata la Var, gli juventini si sono subito dichiarati contrari. Poi tutto e’ tornato come prima quando hanno capito che dietro la tecnologia ci sono comunque gli uomini”. Ecco le dichiarazione al “Maracana’” di RMC Sport da parte del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa che commenta così la partita tra Inter e Juventus ed in particolar modo sugli errori arbitrali dell’arbitro Orsato ...