Sciopero scuola maggio 2018 | protesta docenti contro le prove Invalsi

: Scuola, i maestri licenziati digiunano e la fedeli li prende in giro. - francesala : Scuola, i maestri licenziati digiunano e la fedeli li prende in giro. - sailorcate : La protesta dei maestri senza laurea: «In 50 mila rischiamo il licenziamento» - lamentinocarino : RT @_lapetra_: Adesso spieghiamo con calma. Le notizie sui quotidiani sono di questo genere: -

(Di sabato 5 maggio 2018) Il mese diha gia' visto andare in scena alcuni scioperi. Una serie di agitazioni sindacali saranno attese nel corso delle prossime settimane, tra cui non mancheranno stop nei trasporti pubblici VIDEO. Un altro dei settori coinvolti dalle proteste è quello scolastico. Dopo i 2 giorni di mobilitazione da parte die personale ATA ad inizio mese, tra poco avremo un altro, che mettera' a rischio lo svolgimento delle lezioni. A re vi riportiamo tutti i dettagli e le classi coinvolte.inleIl Miur ha comunicato, attraverso una nota ministeriale, che in data venerdì 11ci sara' unonazionale dei. Ad incrociare le braccia saranno gli insegnanti dellaprimaria, ad esclusione della provincia di Modena. A proclamare l’agitazione è stato il gruppo “No”. Lasi svolgera' in ...