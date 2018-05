Scienza | Pistoia premia le invenzioni ‘geniali’ degli studenti

meteoweb.eu

: @FondCaript @ConiBambini @Comune_Pistoia @IlFunaro @CorriereBN @sbl_pt @QuiNewsPistoia @tvlibera @reportpistoia… - Scienzeonline : @FondCaript @ConiBambini @Comune_Pistoia @IlFunaro @CorriereBN @sbl_pt @QuiNewsPistoia @tvlibera @reportpistoia… - barbara_lomb : RT @FondCaript: GIARDINO DELLE INVENZIONI Mostra-concorso di Sì…GENIALE! La scienza ti fa volare Tanti i progetti delle scuole! Ci saranno… - FondCaript : GIARDINO DELLE INVENZIONI Mostra-concorso di Sì…GENIALE! La scienza ti fa volare Tanti i progetti delle scuole! Ci… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Si è conclusa, con lazione dei vincitori, la prima edizione di ‘Si’…Geniale!’, il concorso bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio die Pescia per promuovere neglil’interesse per la. La giuria, presieduta, da Daniela Bortoletto, professoressa di fisica sperimentale delle particelle alla Oxford University, testimonial della prima edizione, ha assegnato il mini Oscar da scienziati agli alunni della III C della scuola primaria Don Lorenzo Milani del comprensivo ‘Bartolomeo Sestini’ di Agliana. I bambini hanno realizzato i ritratti, le biografie e l’analisi dell’impegno di sei scienziate, tre italiane e tre straniere. Il titolo di miglior lavoro presentato dalle medie inferiori e’ andato a ‘Viaggio nel tempo: la meteorologia alla corte dei Medici’alunni della II D della ...