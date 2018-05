Sardegna | peste suina | abbattuti alla periferia di Nuoro 57 maiali 

Peste suina - Sardegna : abbattuti 112 maiali allo stato brado : In diverse operazioni di controllo e contrasto alla diffusione della Peste suina dei maiali oggi sono stati abbattuti 72 capi nelle campagne di Orgosolo, in località Pradu, e 40 in territorio di Villagrande Strisaili, località Bau Mandara, Predarba e Arcu su Pensiu. In entrambi gli interventi i maiali erano al pascolo brado illegale, non registrati, di ignota proprietà e mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari. Le operazioni, coordinate ...