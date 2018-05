Sanità | uomini e donne hanno diversi approcci al dolore 

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Il sesso femminile è più sensibile alla percezione del dolore con percentuali che variano dal 56% al 45,6% dellecontro il 44% – 32% degli. La differenza è più evidente al di sotto dei diciotto anni (il 30,4% delle ragazze contro il 19,5% dei ragazzi) e dopo i 65 anni (il 40,1% dellecontro il 23,7% degli). Per questo è necessario un diversoo al dolore e ricerche sempre più sesso-specifiche. A dirlo è la medicina di genere, al centro della riflessione che Marina Rizzo, neurologa degli Ospedali riuniti di Palermo, ha portato al congresso Sno, in corso a Riccione. “Sino agli anni ’90 – ha spiegato Rizzo – non vi sono in letteratura studi sul dolore nella donna, probabilmente per le difficoltà legate alle variabili del sesso femminile: i cambiamenti ormonali nell’età riproduttiva, la gravidanza e la menopausa; inoltre, ...