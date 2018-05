Sanità pubblica e di qualità | 5 stelle a lavoro per sostenere il Cardarelli

Fp/Cgil incontra lavoratori e iscritti per confrontarsi sul contratto Sanità pubblica e presentare i candidati alle elezioni Rsu : Ben 40 i volti nuovi tra gli oltre 90 candidati che la FP/Cgil schiera nelle due aziende sanitarie in rappresentanza di tutti i profili professionali di cui si compone il mondo sanità e delle decine ...

Sanità pubblica - liste attese 65 giorni : 14.29 L'attesa per una visita nella Sanità pubblica in media è di 65 giorni,contro i 7 giorni del privato. Per le visite specialistiche,nel pubblico, in 3 anni l'attesa è aumentata di 20-27 giorni. Quanto al costo, le visite private, in molti casi, "non sono troppo distanti dal costo del ticket" e in alcuni casi il costo è uguale o inferiore a quelli dell'intramoenia. I dati emergono dallo studio della Funzione pubblica della Cgil,realizzato ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Deve finire - afferma rivolgendosi alla politica - l'atteggiamento secondo cui l'infermiere rappresenta il 'cuscinetto' tra i bisogni dei pazienti e le esigenze di un economia che spesso non li vede ...

In 7 anni 12mila infermieri in meno nella Sanità pubblica : "Negli ultimi sette anni, a fronte di un significativo aumento dei bisogni di assistenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale hanno rinunciato a oltre 12mila mila infermieri: il numero più grande di perdite di personale registrato da qualunque categoria faccia parte del servizio pubblico". A lanciare l'allarme è Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale delle Professioni infermieristiche (Fnopi) nella ...

Sanità in emergenza assoluta - l'allarme di Danilo Leva - LeU - : spesa pubblica inferiore alla media europea : ... nel programma di LeU, la Sanità pubblica è un tema centrale, considerando il definanziamento programmato per i prossimi anni dal Documento di economia e Finanza che prevede una percentuale del ...

Un quadro poco rassicurante dai programmi dei partiti sulla Sanità pubblica : La Fondazione Gimbe, a 5 anni dal lancio del programma #salviamoSsn, ha esortato la politica a mettere nero su bianco proposte convergenti per la sanità pubblica e avviato il monitoraggio dei programmi elettorali, nella ferma convinzione che se è vero che non esiste un piano occulto di smantellamento e privatizzazione del Ssn, è altrettanto certo che continua a mancare un preciso programma politico per il suo salvataggio. ...

Liceo Fermi Ragusa aderisce al progetto Sanità pubblica : Alcuni studenti del Liceo Scientifico di Ragusa si impegneranno per una campagna informativa sugli screening oncologici da lunedì alle Masserie