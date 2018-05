Sanità in Campania | lo “spoils system” degli uomini di De Luca | “Commissario | non fare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) Il 31 maggio 2015 Vincenzo Deviene eletto governatore dellae il 16 giugno successivo l’ex consigliere regionale democristiano e Pd Franco Casillo, un ex demitiano di lunghissimo corso, padre del consigliere regionale Pd uscente e rieletto Mario Casillo, incrocia il commissario dell’Asl Napoli 3 Salvatore Panaro nell’antisala del suo ufficio nella sede dell’azienda sanitaria. I convenevoli sono brevi e freddi, poi Franco Casillo la tocca piano: “Panaro, ti consiglio di stare fermo, di non procedere all’assunzione di quel dirigente, perché abbiamo vinto le elezioni, sono cose che ce la vediamo noi, pertanto potresti avere dei problemi se tu procedi”. C’era da coprire la casella vacante del dirigente finanziario: sono trascorse appena due settimane dal voto e glidi Devogliono far già sapere chi comanda. C’è chi lo chiama spoils system. Chi invece lottizzazione ...