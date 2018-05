Sanità | Emilia Romagna | 1 milione di malati cronici | crescono i ricoveri over 65

meteoweb.eu

: Retweeted Sole 24 Ore Sanità (@24OreSanita): Salute «over 65», in Emilia Romagna un milione di malati cronici: il… - gen_napoli : Retweeted Sole 24 Ore Sanità (@24OreSanita): Salute «over 65», in Emilia Romagna un milione di malati cronici: il… - compartosanita1 : RSU SANITA' REGGIO EMILIA PROVINCIA -

(Di sabato 5 maggio 2018)65, soprattutto donne, che soffrono, in particolare, di ipertensione arteriosa, diabete, asma bronchiale, osteoartrosi, disturbi della tiroide, scompenso cardiaco, malattie ischemiche del cuore e neurologiche. E’ l’identikit dei, circa 24 milioni in Italia, il 39% della popolazione, secondo l’Istat. E poco meno di un(oltre 830 mila) si trovano in. Dove il numero diper questi pazienti è in netta crescita. Un tema su cui gli specialisti di medicina interna si confronteranno in occasione del XXIII Congresso di Fadoi, la Federazione nazionale dirigenti ospedalieri internisti, in programma dal 12 al 15 maggio a Bologna (Palazzo della Cultura e dei Congressi). In- dove l’aspettativa di vita media per gli uomini è 80,9 anni, 85 per le donne (poco al di sopra del dato nazionale) e la percentuale di ...