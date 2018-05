San Gennaro | si ripete il miracolo di maggio | sangue sciolto alle 17 03

Napoli - sei bossoli a Porta San Gennaro : stesa di camorra o colpi esplosi in aria? : Sei bossoli calibro 9x21 sono stati trovati dalla polizia in via Porta San Gennaro, a Napoli. Il rinvenimento è avvenuto su segnalazione al 113. Sul posto anche gli agenti della Scientifica che hanno ...

Napoli - Careca : 'Crediamoci. Con noi anche San Gennaro' : Fine anni '80, inizio anni '90. A Napoli incantavano le giocate di Diego Armando Maradona ma ci fu anche un brasiliano a far innamorare il popolo azzurro. Antônio de Oliveira Filho, detto Careca, è ...

E De Magistris invoca il miracolo di San Gennaro per il maxidebito di Napoli : Napoli - Scaricato dalla politica nazionale e con la città distratta da ben altri problemi, Luigi de Magistris si è rivolto all'unico che potrebbe dargli una mano col Comune a un passo dal crac finanziario. 'San Gennà, ...

Manifestazione di de Magistris - c'è la maxi ampolla di San Gennaro : Due catene che dal balcone del piano nobile di Palazzo San Giacomo arrivano al palco, segnalato da una grande ampolla del sangue di San Gennaro fatta di palloncini colorati. Si presenta così questa ...

Napoli - sparatoria a porta San Gennaro : trentenne soccorso in ospedale : Un 30enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via porta San Gennaro. È stato soccorso e trasportato all?ospedale dei Pellegrini; non è ferito gravemente. Indagano i...

Pattinaggio artistico - Triglav Trophy 2018 : Lucrezia Gennaro regina in Slovenia. Secondo posto per AlesSandro Fadini. : L’impianto sportivo Podmezakla ice rink di Jesenice, Slovenia, ha ospitato questo fine settimana il Triglav Trophy 2018, storica competizione annuale di Pattinaggio artistico giunta alla sua ventiseiesima edizione. Nell’individuale femminile senior Lucrezia Gennaro ha conquistato la prima posizione con 134.11 punti in una mini rimonta dopo il Secondo posto nello short program. L’atleta trevigiana ha dunque continuato il suo ...

I pensieri di Francesco tra il rosario e San Gennaro - di P. Schiavazzi - : I due enfant prodige della politica europea, distanti entrambi mezzo secolo da Bergoglio e tra loro vicinissimi anagraficamente , Di Maio è nato il 6 luglio e Kurz il 27 agosto dell'86, . ...

I pensieri di Francesco tra il rosario e San Gennaro : Angeli o demoni?Questo deve avere pensato all'indomani del voto il Papa ottuagenario, mentre la tv incorniciava il sorriso trionfale, leonardesco di Luigi Di Maio, al Parco dei Principi, e davanti a lui, nel Palazzo Apostolico, si materializzava il profilo imperiale, mozartiano del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in visita in Vaticano, con passo di valzer straussiano, aitante e andante fra le sacre stanze. I due enfant prodige della ...