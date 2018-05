Salvini vola nei sondaggi | Boom Lega Gradimento | crolla Di Maio Le parole del leader

Volantino con Salvini impiccato : Roma, 28 apr. , AdnKronos, - Un Volantino in bianco e nero che ritrae il leader della Lega Matteo Salvini con un cappio al collo è comparso a Imola attaccato su un manifesto elettorale del candidato ...

Volantino con Salvini impiccato : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Un Volantino in bianco e nero che ritrae il leader della Lega Matteo Salvini con un cappio al collo è comparso a Imola attaccato su un manifesto elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Giuseppe Palazzolo. A denunciare il nuovo episodio, dopo quello di ieri a Pavia, è la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, che ha pubblicato la foto del Volantino sul suo profilo Facebook. “Imola…che ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Lega e M5S volano nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Tra Salvini e Di Maio volano gli stracci Consultazioni rinviate : Più che stallo, il dialogo tra Lega e Movimento Cinquestelle appare bloccato in un vicolo cieco, cristallizzato dalla pretesa grillina di dividere il centrodestra. Una impasse che sembra destinata a ...

Lega : Salvini al mercato di via Calvi per ringraziare con volantini : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ringraziato questa mattina quanti lo hanno eletto, recandosi tra piazza Risorgimento e via Calvi a Milano e consegnando volantini che riportavano la sua immagine e la scritta 'Grazie'. "Un grazie - ha detto - alle italiane e agli

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Salvini : "Centrodestra al Governo - niente coalizioni strane". Vola lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko e spread in salita : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Salvini sigla il sorpasso e vola al 17 per cento. È un momento storico : Elezioni ma anche sfida diretta con Berlusconi per la Lega, che per la prima volta si è presentata senza la parola «Nord» e con lo slogan «Salvini premier» nel simbolo. Il segretario federale non aveva nascosto di puntare altissimo, «attorno al 20%, saremo la prima forza del centrodestra» ha detto prima del silenzio elettorale. E i risultati delle urne sembrano dargli ragione. Secondo ...