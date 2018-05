Salvini | per Gentiloni ci servono i migranti? Chiamate un medico

Salvini : "Chiamate un medico per Gentiloni" : "Chiamate un medico!". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, postando un articolo de il Giornale, dal titolo 'Gentiloni: L'Italia ora ha bisogno dell'arrivo dei migranti'.

Il grande veto di MattarellaEcco perché non vuole SalviniVicino a Putin e poco "atlantico" : Il presidente della Repubblica tiene alle alleanze internazionali, alla Nato, ai rapporti con Washington. E non ha gradito certe esternazioni di Salvini sull'intervento Usa in Siria, troppo inclini ad assecondare le tesi di Vladimir Putin Segui su affaritaliani.it

L'ultima proposta di Salvini al M5s - che però mantiene i veti : Un "governo a tempo fino a dicembre" per modificare la legge elettorale, scongiurare gli aumenti di Iva e accise, approvare la legge di stabilità preparare la cancellazione della legge Fornero e ristabilire centralità agli interessi italiani in rapporto con le istituzioni dell'Unione europea. È la proposta, "ultima chance", che Matteo Salvini fa come leader del centrodestra al Movimento 5 ...

Governo - perché Matteo Salvini vuole comunque il mandato da Sergio Mattarella : A questo punto il pallino ce l'ha, ma proprio tutto, in mano Sergio Mattarella . Matteo Salvini, nelle scorse ore, ha dato la sua disponibilità a ricevere un incarico per poi andarsi a cercare i voti ...

Salvini - “GOVERNO CON M5S PER LEGGE ELETTORALE”. SONDAGGI - BOOM LEGA/ Elettori bocciano accordo Pd-M5s : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:45:00 GMT)

Salvini propone un governo “a tempo” per tornare a votare - però «mai col Pd» : L’idea è quella di un Esecutivo che lavori fino a dicembre e faccia la nuova legge elettorale con il “premio” di maggioranza |

Governo di scopo coi 5S - la verità Mossa concordata Salvini-Silvio Ma arriva il no : 'Occasione persa' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici : M5S in picchiata - nuovo record per la Lega di Salvini Video : Brusco risveglio per il M5S a inizio maggio, Lega Nord che invece raggiunge un nuovo massimo storico a livello nazionale. I Sondaggi politici dell'istituto Index Research fotografano una situazione che vede in difficolta' Luigi Di Maio, dopo l'accordo saltato con il Partito democratico. In ascesa, invece, Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio conferma l'ottimo momento [Video] attraversato dopo il post-elezioni, tanto da guadagnare ...

Salvini : no a premier tecnico - governo con M5S fino a dicembre per riforma elettorale e blocco aumento Iva : «Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare...

Salvini rilancia un governo Lega-M5s fino a dicembre : "Ho un premier per Mattarella" : La Lega alle prossime consultazioni chiederà a Mattarella di dare incarico a un governo che parta dal centrodestra col sostegno del M5S che faccia "poche cose fatte bene fino a dicembre, approvare una legge elettorale su...

