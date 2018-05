Salvini contro Gentiloni sui migranti : 'Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico' : 'In Libia c'è stato un successo internazionale del nostro Paese, siamo diventati leader della questione libica e tutto il mondo ce lo riconosce', ha commentato. 'La linea ragionevole è rendere i ...

Salvini contro Gentiloni sui migranti : «Ne abbiamo bisogno? Chiamate un medico» : «Chiamate un medico!». Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, commentando le parole pronunciate ieri a Genova dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni secondo il quale...

Migranti - Salvini contro Gentiloni. Iwobi precisa 'Ambasciate diano visti ai migranti del Centro Africa' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista Iwobi frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista di colore frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Salvini contro Gentiloni sui migranti. Fraccaro 'Se la Lega aiuta Pd e Fi fa il governo del tradimento' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un governo di tregua del presidente gridando al tradimento. Ma in una giornata di te4nsione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il ...

[Il retroscena] Salvini contro tutti - convince solo Confalonieri. "Non voglio le dame di Bruxelles al governo" : "Con Silvio Berlusconi ci siamo sentiti e ci dobbiamo vedere nel fine settimana. Tra noi ci sono telefonate quotidiane". Quando Matteo Salvini è ricomparso dopo un lunghissimo consiglio federale della ...

Di Maio-Salvini è scontro. Accuse durissime del leader M5s per il mancato accordo : Il leader cinquestelle attacca: 'si oppongono perché tra prestiti e fideiussioni, magari hanno qualche problemino coi soldi'. Il leader della Lega minaccia querele, ma lo invita a sedersi di nuovo ad ...

Riforma pensioni 2018 - scontro Fedriga - Fornero : ‘Preoccupata di Salvini? Bene' Video : Le ultimissime novita' sulla #Riforma pensioni 2018 al 2 maggio arrivano direttamente da Fedriga che attacca duramente la Fornero, rispondendo alle sue ultime provocazioni di un Governo a guida Salvini. La professoressa, nonché ex ministro del Lavoro ed artefice della ‘famigerata’ #Riforma Fornero si è detta molto preoccupata di un Governo a guida Salvini. In tutta risposta, Massimo Fedriga si è detto bene lieto della sua preoccupazione. Nel ...

Tra Salvini e Di Maio è sempre più scontro : Il leghista vuole l'incarico - leader M5s il voto : Il leader della Lega, da Genova per l'Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. "Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari". Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo e rilancia le elezioni anticipate.

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato' : 'Le mie sono scelte politiche dettate unicamente dalla coerenza, dalla lealtà e dal rispetto del voto degli italiani. Chiunque parli di soldi, prestiti, fideiussioni, regali e ricatti inesistenti a me ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

In crisi liason Salvini-Di Maio. Scontro su governo e poltrone : Roma, 2 mag. , askanews, Sembrano lontani i tempi delle effusioni politiche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Complice anche il pessimo risultato nelle elezioni in Friuli Venezia Giulia, il capo ...