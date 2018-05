Salute mentale | legge 180 compie 40 anni Open day alla Asl Roma2

Roma Lo Spiraglio. FilmFestival della Salute mentale : Diretto da Federico Russo e Franco Montini, rispettivamente per la parte scientifica ed artistica, Il festival ha lo scopo di raccontare il mondo della salute mentale nelle sue molteplici varietà, ...

Gravidanza : il consumo di alcol - anche saltuario - è collegato a problemi per la Salute mentale dei figli : Comunemente si ritiene che, durante la Gravidanza, la futura madre interrompa il consumo di alcol, così come raccomandato dai dottori. “Ma non è sempre così per le bevitrici abituali. Le donne in dolce attesa potrebbero anche pensare che bere in maniera discontinua sia meno dannoso che bere ogni giorno”, spiega la Dott.ssa Carla Cannizzaro, dell’Università di Palermo, che ha condotto uno studio per analizzare le conseguenze del consumo materno ...

Salute mentale : bere più acqua potrebbe aiutare gli anziani a migliorare i benefici dell’attività fisica : È stato dimostrato che la disidratazione riduce le performance atletiche e la funzione cerebrale nei giovani, ma si sa ancora poco sui suoi effetti sulle popolazioni più anziane. “Gli adulti di mezza età e i più anziani spesso mostrano una ridotta percezione della sete, che li pone a rischio di disidratazione e che di conseguenza può ridurre i benefici dell’attività fisica legati alla Salute cognitiva”, ha scritto in una dichiarazione un team di ...

Salute mentale : frutta e verdura fresca per risultati migliori : frutta e verdura fresca contribuiscono maggiormente alla Salute mentale rispetto a frutta e verdura cotte, in scatola o lavorate. Questi sono i risultati di uno studio condotto dall’University of Otago su oltre 400 giovani di 18-25 anni provenienti da Nuova Zelanda e Stati Uniti. È stata scelta questa fascia di età poiché i giovani solitamente hanno il consumo più basso di frutta e verdura tra tutte le fasce di età e sono ad alto rischio di ...

La sicurezza degli operatori di Salute mentale : corso a Ragusa : La problematica è stata trattata nel corso di un percorso formativo organizzato nell'ambito del dipartimento di salute mentale

Per il compleanno di Chester Bennington la moglie lancia la campagna I Am The Change per la sensibilizzazione della Salute mentale : Il 20 marzo avrebbe dovuto celebrarsi il compleanno di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio. Il cantante dei Linkin Park è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa estate: secondo l'autopsia effettuata sul corpo di Chester, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, in seguito a periodi di depressione. A otto mesi dalla scomparsa di Chester Bennington, un'iniziativa importante è stata ...

Minori con problemi di Salute mentale - Piero Ruzzante - LeU - : 'in 55 mila rischiano di essere abbandonati dalla 'migliore sanità al mondo'' : È questa la migliore sanità del mondo? " Così il Consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali , che lunedì 12 marzo ha depositato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla ...