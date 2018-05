Salute | il virus Dengue si trasmette anche per via sessuale

meteoweb.eu

: #Salute: #virusZika #virusDengue si #trasmette anche per via #sessuale - #InfoOggi #info #oggi - infooggi : #Salute: #virusZika #virusDengue si #trasmette anche per via #sessuale - #InfoOggi #info #oggi - RuggeroRespigo : Cacciatori di virus sul murales 'Hall of Fame' dello Spallanzani - marinavenezian : RT @ISSalute_it: Ognuno di noi può contribuire a far sì che gli antibiotici continuino ad essere efficaci! Cosa devi sapere sull'antibiotic… -

(Di sabato 5 maggio 2018) Ilsiper via. Lo rivela uno studio dell’Istituto per la malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” che ha rilevato la presenza delnel liquido seminale di in un italiano guarito da una recente infezione e appena rientrato da un viaggio in Thailandia. Lo studio, appena pubblicato da Eurosurveillance, dimostra che ilpersiste in attiva replicazione nel liquido seminale ed in particolare nella sua frazione cellulare fino a 37 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi. I test sono stati eseguiti presso il laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani mediante tecniche di biologia molecolare (RT-PCR) su un uomo di 50 anni che nel gennaio 2018 è tornato dalla Thailandia in Italia dopo 9 giorni dalla diagnosi di infezione da. I sintomi che lo avevano allarmato erano di stato febbrile associato ad ...