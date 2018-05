Salone del libro 2018 Torino | programma | date | orari e biglietti | INFO

La promozione Letture di Primavera di Amazon vi manda gratis al Salone del Libro di Torino : Amazon lancia Letture di Primavera, iniziativa che mette da parte le Letture digitali di stampo Kindle per premiare chi preferisce il "sapore" del cartaceo L'articolo La promozione Letture di Primavera di Amazon vi manda gratis al Salone del Libro di Torino proviene da TuttoAndroid.

Varie 31° Salone Internazionale del Libro : tutto il programma da giovedì 10 a lunedì 14 maggio 2018 Torino : ... tutto questo' : ' Chi voglio essere?'; 'Perché mi serve un nemico?'; ' A chi appartiene il mondo?'; Dove mi portano spiritualità e scienza?'; ' Che cosa voglio dall'arte: libertà o rivoluzione?'. Le ...

Numeri da record per la mostra 'Nel mare dell'intimità' al Salone degli Incanti : Conferenze, spettacoli teatrali, docu-film, tra i quali l'anteprima realizzata in collaborazione con la sede RAI del Fvg del documentario 'Trincee dal mare' di Luigi Zannini e Pietro Spirito o ancora ...

Aldo Moro - a 40 anni dalla morte il recital di Fabrizio Gifuni al Salone del Libro di Torino : Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha scelto di dedicare alla figura dello statista l’evento di anteprima in programma mercoledì 9 maggio 2018 alle 21.00 alle OGR. Il recital di Fabrizio Gifuni si intitola "Con il vostro irridente silenzio", uno studio in forma di lettura dalle lettere dalla prigionia e dal memoriale di Aldo Moro.Continua a leggere

Rustichella d'Abruzzo al Salone dell'agroalimentare di Parma : Dal 7 al 10 maggio Rustichella d'Abruzzo sarà tra le aziende italiane che rappresenteranno il mondo dell'agroalimentare a Parma. Riflettori accesi su tutte le linee Rustichella: PrimoGrano ...

Italia protagonista al Salone del food più grande del Canada : "Nell'anno dedicato al cibo Italiano nel mondo e a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'accordo CETA che premia l'export tricolore in Canada con un +14% nei primi 5 mesi di applicazione a fronte ...

Salone del mobile - esempio virtuoso per un’Italia che deve osare : Nei giorni in cui i partiti usciti vittoriosi ancora non sono riusciti a formare un governo, in cui l’Italia che lavora ancora non sa chi ne determinerà il traino dell’economia, in cui le speranze di chi invece il lavoro non lo ha vengono blandite da proposte di reddito per tutti, è terminata un’edizione record per il Salone del mobile, ormai diventato il più importante evento espositivo italiano: +17% rispetto al record del 2016, più di ...

Salone del libro Ginevra : circa 87'000 visitatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Torino. Salone del Libro 10-14 maggio : Sono davvero tantissimi gli editori che vogliono partecipare all’edizione 31 del Salone del Libro di Torino (10-14 maggio). Possibile anche un

Milano. Centinaia di agenti attivi durante il Salone del Mobile : Un’attività intensa con 800 agenti di Polizia Locale a presidiare strade, parchi e mezzi pubblici e una task force più

Salone di Pechino - Primo teaser della nuova BMW iX3 : La BMW ha diffuso il Primo teaser della BMW iX3 che debutterà al Salone di Pechino. Si tratta di una concept elettrica che dovrebbe derivare dalla nuova X3, anticipando così un modello chiave per il futuro di questo segmento. Il debutto della versione di serie è previsto per il 2020, come confermato recentemente da Harald Krüger.Cambia il doppio rene. Il filmato mette in evidenza un elemento molto importante: viene mostrata la mascherina ...

Milano Design Week 2018 - Gallery : le auto al FuoriSalone del Mobile di Milano : Dal Salone del Mobile e relativo Fuorisalone 2018, una selezione di immagini per le auto e quanto legato al mondo dei motori presente a Milano.

Salone del Mobile da record - 434 mila visitatori : ... che testimoniano quanto il Salone rappresenti uno dei motori dell'economia italiana, grazie al fertile rapporto tra impresa, città e territorio che riesce a creare ogni anno. Un'edizione, la 57a, in ...