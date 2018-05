: Neonato negato dal tribunale, madre se lo porta via. La donna, in ospedale a Salerno per la poppata, si è allontana… - Agenzia_Ansa : Neonato negato dal tribunale, madre se lo porta via. La donna, in ospedale a Salerno per la poppata, si è allontana… - MediasetTgcom24 : Salerno, il tribunale le nega il neonato: la madre se lo porta via #Salerno - gianlucasberna : RT @Agenzia_Ansa: Neonato negato dal tribunale, madre se lo porta via. La donna, in ospedale a Salerno per la poppata, si è allontanata a p… -

si cerca una donna, sembra di origine polacca, che ieri hato via dall'ilneonato, ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.Il piccolo non le era stato ancora affidato per diposizione del Tribunale. La donna si era recata come ogni giorno inper la consueta poppata.Dai filmati della videosorveglianza è stata vista allontanarsi insieme a un uomo, con un-enfant.La donna ha una situazione difficile: ha già due figli da compagni diversi: uno dato in affido e una bimba che vive con il fratello.(Di sabato 5 maggio 2018)