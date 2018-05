Salerno | madre in fuga con neonato che sarebbe stato affidato | ritrovata

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino : E' stato ritrovato pochi minuti fa il neonato portato via da un ospedale questa mattina a Salerno. Il bimbo è stato trovato in un appartamento del lungoIrno, al centro della città....

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale : Sono in corso a Salerno le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un mese dall'ospedale...

Neonato negato dal tribunale - la madre lo rapisce dall'ospedale di Salerno. In corso le ricerche : Sono in corso a Salerno le ricerche di una donna, probabilmente di origine polacca, che nella serata di ieri ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un mese dall'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. Il piccolo non le era stato ancora affidato per disposizione del tribunale. La donna - come ogni giorno - si recava in ospedale per la consueta poppata. Dalle immagini riprese dalle telecamere, la si vede allontanarsi a piedi in ...

Salerno - il tribunale le nega il neonato : la madre se lo porta via : Una donna, probabilmente di origine polacca, ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un mese che non le era stato ancora affidato dal tribunale. E' accaduto all'Ospedale San Giovanni di ...

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre se lo porta via : Caccia a una donna che nella serata di ieri ha prelevato e portato via il figlio di circa un mese dall'ospedale Ruggi di Aragona di Salerno . Il piccolo non le era stato ancora affidato per ...

Eboli - cerimonia per Filomena Pansa la madre del Capo Servizi Segreti - Salernonotizie.it : A sua madre, maestra di scienza, etica ed umanità, è stato intitolato il laboratorio multimediale del liceo classico Perito-Levi . Grande partecipazione stamane alla cerimonia presso l'istituto scolastico di Eboli . In ...